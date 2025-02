Risto Mejide hace un corta y pega del audio de la AEMET para atacar a OKDIARIO y salvar la cara al Gobierno

Todo es Mentira (Cuatro) volvió a atacar este viernes las informaciones de OKDIARIO sobre los fallos de la AEMET durante la DANA valenciana, ocultando un dato crucial: la agencia meteorológica nunca advirtió que con los niveles de lluvia previstos pudieran producirse riadas mortíferas. El programa de Risto Mejide hizo un corte y pega sesgado del audio completo de la AEMET el día de la DANA en el que ocultó sus errores letales para atacar sin pruebas a OKDIARIO de «manipular y vender bulos que parecen verdad, pero que no lo son».

El programa de Risto Mejide, el mismo que se burlaba del alarmismo de la pandemia que causó en España 150.000 muertos, utilizó selectivamente fragmentos del audio completo para defender la gestión del Gobierno sobre la DANA, mientras ignoraba que la AEMET había fallado estrepitosamente en sus previsiones. Como señaló la diputada del PP, Ana Vázquez, mientras pronosticaban 180 litros por metro cuadrado, la realidad superó los 500 litros en algunas localidades, multiplicando las predicciones sin que en ningún momento se alertara del riesgo mortal que esto suponía.

El retorcimiento de la verdad alcanzó nuevas cotas cuando el programa intentó justificar estos errores argumentando que las predicciones «se basan en umbrales, no en cifras exactas». Lo que Todo es Mentira ocultó deliberadamente es que la AEMET no solo erró en la cantidad de lluvia, sino que tampoco advirtió del peligro mortal que suponían esos niveles de precipitación: «Dijeron que a la ciudad de Valencia no le iba a afectar, lógicamente, porque tiene la infraestructura del Turia, pero han fallecido 15 personas», recordó Vázquez.

Mejide acusó el jueves a OKDIARIO de «manipulación» por centrarse en la frase «no vamos a marearos con más avisos», que —según ellos— fue sacada de contexto, ya que en realidad la AEMET estaba confirmando que mantenía la alerta roja sin cambios, indicando el máximo nivel de peligro. En la parte no publicada del audio, la AEMET además predecía específicamente que las peores horas serían entre las 15:00 y las 18:00, y mantenía una actitud de seguimiento y coordinación constante. El audio completo era todavía más demoledor para al AEMET al dejar claro que daban por terminada la DANA a las 18:00 horas, cuando lo peor vino después.

El programa también pasó de puntillas sobre otro fallo crítico: la Confederación Hidrográfica, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, estuvo dos horas sin emitir avisos durante las riadas «porque no tenían sensores». Un silencio que resultó letal y que Todo es Mentira prefirió ignorar en su afán por defender la gestión gubernamental.

«Falló la información y la información que estaban dando en ese momento no era lo que estaba pasando después», sentenció Vázquez, exponiendo la cruda realidad que Mejide intentó maquillar: ninguno de los organismos dependientes de Teresa Ribera fue capaz de prever ni advertir del riesgo mortal que amenazaba a la población.