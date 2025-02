El ‘faker’ Risto Mejide rabia contra OKDIARIO por desvelar el audio que retrata a la AEMET: «Es un bulo»

El faker Risto Mejide acusó este jueves a OKDIARIO de manipular un audio sobre la DANA de Valencia para responsabilizar a la AEMET de no haberla previsto correctamente. Mejide ha dicho que este medio publicó «sólo un fragmento seleccionado de una conversación entre AEMET y el 112, destacando la frase ‘no vamos a marearos con más avisos’, pero omitiendo partes cruciales del diálogo». Mejide, cuyo afán por hacer el ridículo incurre en lo patológico, obvió decir que el audio completo deja todavía mucho peor a la AEMET.

«El audio es real y sin embargo se trata de un bulo. ¿Cómo es posible? Incluso diciendo la verdad, uno puede estar no diciendo toda la verdad. Y ahí es donde uno puede inducir a engaño», dice el presentador que se burlaba de las alertas del Covid por «alarmistas».

«Hay bulos que no se producen, como bien sabéis, porque te estén mintiendo, sino porque se han guardado una parte y esa parte que se han guardado en ese audio no es cualquier parte, no es una parte que digas, es que es irrelevante para la noticia. No, no vais a ver que es importantísima la parte omitida», afirmó Mejide, omitiendo que la AEMET dijo que lo peor de la DANA acabaría sobre las 18 h.

Una predicción que resultó fallida porque a partir de las 18:30, los daños que estaba provocando e iban a generar las lluvias e inundaciones se hicieron cada vez más patentes. La rambla del Poyo tuvo una subida de 2.000 metros cúbicos por segundo y la pesadilla empezó para muchos valencianos.

Es más, la AEMET pronosticó a las 14:30 h de aquel fatídico día 180 litros por metro cuadrado en Valencia y cayeron 500. Las previsiones de la AEMET, evidentemente, se vieron desbordadas sólo unas horas después. En varios puntos de la Comunidad Valenciana esa previsión se superó con creces.

Resulta llamativo el tono distendido de la conversación que mantuvieron una responsable de AEMET y una técnico del 112 de Emergencias de la Generalitat Valenciana la mañana de la DANA. Durante el diálogo, si bien se mantenía la alerta roja por riesgo extremo, la comunicación transcurrió con normalidad mientras intercambiaban información sobre la evolución prevista del temporal.

En su comunicado, la AEMET argumentaba que «el hecho de que esas lluvias cayeran en la zona indicada provocó mayores problemas, pues causó la crecida y desbordamientos de cauces, algo que no suele ocurrir cuando las lluvias quedan próximas a la costa. La llamada, por lo tanto, tenía como finalidad confirmar la vigencia de los avisos de nivel rojo, que suponen un peligro extremo, y el pronóstico de que las precipitaciones más intensas se producirían en la zona donde finalmente se produjeron».

La AEMET transmitió datos a la Delegación del Gobierno y la Presidencia de la Generalitat que señalaban que en las primeras horas de aquel 29 de octubre era cuando se produciría el mayor riesgo de lluvias abundantes, y que éstas pasarían a partir de las 18 horas, moviéndose a otro sitio, cosa que finalmente no sucedió.