Tráiler de ‘How to Make a Killing’: Glen Powell planea un complot asesino para su rica familia

Glen Powell sigue dirigiendo su carrera estelar hacia un protagonismo que lo ha convertido en una de las últimas grandes estrellas tardías de la cartelera norteamericana. Recientemente lo hemos podido ver en The Running Man (todavía en cines) y también, firmando una excelente participación como presentador en el programa Saturday Night Live. Ahora, A24, Studiocanal y Blueprint comparten el primer tráiler de How to Make a Killing, un thriller repleto de caras conocidas y en el que su personaje debe acometer varios asesinatos para asegurar una herencia multimillonaria.

El proyecto original se tituló Huntington, pero desde la publicación de este avance, la producción ha cambiado oficialmente el nombre de esta cinta que llegará a los cines estadounidenses el próximo 20 de febrero de 2026. De momento, en España todavía no tiene una fecha de estreno oficial. How to Make a Killing supone la segunda película de John Patton Ford como director, después de su debut tras las cámaras con Emily la estafadora en 2022. Filme protagonizado por Aubrey Plaza que terminó sorprendiendo a la audiencia y de paso, logrando cuatro nominaciones en los Premios Independent Spirit, llevándose Ford la consideración al mejor guion de ópera prima.

La premisa oficial es tan simple como prometedora: «Becket Redfellow es un hombre que fue desheredado por su acaudalada familia nada más nacer. Por eso y sin nada que perder, no se detendrá ante nada ni nadie para reclamar su herencia, sin importar cuántos parientes se interpongan en su camino».

Tráiler de ‘How To Make a Killing’

Murder is in the heir. Glen Powell stars in HOW TO MAKE A KILLING. Watch the trailer now – coming soon to cinemas. pic.twitter.com/XPASyN2vOA — StudiocanalUK (@StudiocanalUK) November 25, 2025

El adelanto tiene un ritmo espectacular y sorprendentemente desenfadado, a pesar de su planteamiento. Pero de alguna forma nos ayuda a entender que al igual que le sucedió con su anterior cinta, Ford vuelve a plasmar aquel sentimiento que le confesó tener a IndieWire en 2022, expresando ese malestar de injusticia dentro de su propia vida.

«Les puedo decir que, cuando escribía el guion, estaba en un punto de mi vida en el que sentía que, técnicamente, lo había hecho todo ‘bien’. Siempre había sido un buen estudiante, nunca me había metido en problemas, fui a la escuela y me gradué. Y sentía que me habían engañado. Y entonces llegas a un punto en el que te das cuenta de que ‘oh, las reglas las escribió alguien que solo quiere aprovecharse de mí. No fueron escritas para mí’», expresaba en referencia a su anterior película.

Glen Powell and Margaret Qualley star in John Patton Ford’s HOW TO MAKE A KILLING. Trailer tomorrow. pic.twitter.com/S2DX0DLCDs — A24 (@A24) November 24, 2025

Emily la estafadora de alguna forma, representaba un poco esa injusticia a través de la historia de una joven que se veía involucrada en una estafa con tarjetas de crédito, arrastrándola dicha desgracia al submundo criminal. Igualmente, este relato liderado por Powell representa a otro personaje que intenta cambiar las reglas del juego a su favor.

Un elenco de estrellas

Como bien hemos adelantado, acompañando a Powell se encuentran algunas de las caras más conocidas de la industria. Los nominados al Oscar Margaret Qualley (Pobres criaturas) y Ed Harris (El show de Truman) y otros nombres de gran trayectoria a la altura de Jessica Henwick (The Defenders), Bill Camp (Joker), Zach Woods (The Office), Topher Grace (Interstellar) y Raff Law (Los amos del aire), entre otros.