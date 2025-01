Muere a los 47 años el cineasta Jeff Baena, marido de la actriz Aubrey Plaza

El cineasta Jeff Baena, marido de la actriz Aubrey Plaza, ha muerto a los 47 años en su casa de Los Ángeles (California), según ha trascendido este sábado. Su cuerpo fue descubierto por un ayudante en su casa de Los Ángeles el viernes por la mañana, donde más tarde fue declarado muerto, según los medios de comunicación. El director estadounidense, conocido por las películas The little hours, La vida después de Beth y Joshy, se casó con Plaza en 2021. Las circunstancias de su muerte siguen sin estar claras. Baena se licenció en cine por la Universidad de Nueva York antes de trasladarse a Los Ángeles para dedicarse a la dirección. Trabajó en producción con Robert Zemeckis y David O’Russell. Después comenzó a hacer sus propias películas.

Debutó como director en 2014 con el estreno de la comedia de zombis Life After Beth, que contó con la participación de Plaza.

Jeff Baena escribió la película de 2004 I Heart Huckabees, protagonizada por Jason Schwartzman, Jude Law y Naomi Watts. Debutó como director escribiendo y dirigiendo Life After Beth, una comedia de zombis protagonizada por Plaza, de 40 años. Baena creó una serie antológica titulada Cinema Toast, que se emitió en Showtime en 2021.

La actriz Aubrey Plaza habló sobre su matrimonio con su marido Jeff Baena tres meses antes de su repentina e inesperada muerte: «Yo me mantendría alejada [de las citas con actores]», bromeó Plaza, de 40 años, durante una aparición en septiembre de 2024 en el programa de SiriusXM Howard Stern Show. «Estoy casada con un guionista y director. Nunca he salido con un actor [o] he estado con un actor durante mucho tiempo», explicó.

Y añadió que «pienso en ello y pienso: ‘Oh, Dios, no quiero estar conmigo misma’ o ‘no quiero hacer eso’. Pero luego, a veces, veo que hay tantas parejas de actores y pienso: ‘Vaya, míralos. Deben reírse de verdad’».

Plaza se casó con Baena en 2020 tras una década de noviazgo. Murió el viernes 3 de enero a los 47 años. Según los registros de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, el caso de Baena está «abierto» y ya se ha programado un examen.