Tiene 8 episodios y es el drama del año: la serie de Imanol Arias que está arrasando en Netflix

Una de las series españolas de las que se estrenaron el año pasado en Netflix que me ha parecido de una calidad a la altura de otras ficciones de suspense europeas o americanas esa es Innato. Una producción de misterio y suspense creada por Fran Carballal y Enrique Lojo para Netflix que ha contado como protagonistas con los actores Imanol Arias y Elena Anaya. Y hay que reconocer que los dos bordan sus papeles: Imanol el de Félix Garay el del asesino en serie que ha sido liberado de la prisión y tiene que regresar a su casa y Sara, el de la hija psicóloga que ha decidido pasar página en estos 25 años y ha intentado olvidar su pasado y reconstruir su vida. Todo cambia cuando él regresa a la casa familiar y al mismo tiempo comienzan a tener lugar otra serie de asesinatos que se parecen mucho a los que cometió Félix. La inspectora que se encargó del caso recurre a Sara para que les ayude a localizar al asesino y ella verá como de nuevo su vida se pone patas arriba.

La serie Innato se estrenó en diciembre del pasado en Netflix y se ha convertido ya en un éxito de audiencia en la plataforma de streaming. Una ambiciosa serie creada por Fran Carballal (Cicatriz, Una vida menos en Canarias) y Enrique Lojo (En fin, Una vida menos en Canarias) que ha contado con la dirección de Inma Torrente (Valeria, Desaparecidos) y Lino Escalera (Élite, Alta Mar). Esta ficción está a la altura de series de suspense como El inocente, El jardinero o Reina roja que te mantienen en tensión desde el primer episodio.

¿De qué trata la serie de Netflix Innato?

Esta serie de Netflix cuenta la historia de Sara, papel interpretado por Elena Anaya, una psicóloga que ha intentado alejarse de su pasado ya que es la hija de Félix Garay, al que da vida el actor Imanol Arias, al que se le llama «el asesino del gasoil». Sara se ha cambiado de apellido, trabaja como psicóloga en su propia consulta, se ha casado con Aitor y ha tenido a Sebas, un hijo que ahora es adolescente.

Su tranquila vida cambia totalmente cuando Félix es liberado de prisión y tienen lugar una serie de asesinatos que se parecen a los que cometió su padre hace 25 años. Cuando se entera Sara siente miedo primero porque no le quiere ver y segundo porque ni su marido ni su hijo saben quién es su padre. Cuando la policía le pide su ayuda para encontrar al que está cometiendo ahora los asesinatos, Ana decidirá al final hacerlo. Ella no sabe que su hijo y nieto ha descubierto que tiene un abuelo, está obsesionado por su historia y empieza a comportarse de una forma bastante extraña…

Una serie que logra enganchar al espectador desde el primer episodio con la historia de Sara y su sufrimiento por lo que pasó con su padre. En todo momento se induce al espectador a que intente descubrir quién es el asesino mediante pistas y sorprendentes giros que cambian de pronto la investigación totalmente.

A destacar la buena interpretación de los actores Imanol Arias y Elena Anaya que bordan sus papeles de padre asesino múltiple que no sabe cómo enfrentarse a su libertad y su regreso al pueblo y de hija psicóloga que ha intentado borrar a su padre de su vida y ve que de nuevo 25 años más tarde se tiene que volver enfrentar con todo lo que pasó, con sus mentiras y con lo que está pasando.

El reparto de esta serie de suspense

Los protagonistas son los actores Elena Anaya que da vida a la psicóloga Sara González, la cual se apellida en realidad Garay González, e Imanol Arias que interpreta el papel del cansado y derrotado asesino en serie Félix Garay Azurmendi. También tienen un papel de peso en esta serie con Roberto Álamo como Aitor Aguirre, el marido de Sara, Emma Suárez como Irene Arias, la policía que está a cargo del caso y Teo Soler como Sebas, el hijo de Sara, Fernando Guallar como Jaime Miranda y Juan Blanco como Jota Delgado.

También ha contado con la colaboración especial de los actores Aura Garrido como Irene Arias de joven, Ignacio Mateos como Félix Garay de joven y Ane Gabarain como Mercedes.

La serie Innato es una buena serie para los que disfrutan con las buenas ficciones de suspense como las que están basadas en los libros de Harlan Coben en la que tienen lugar numerosos giros y nada es como parece en un principio. Hay que señalar que esta serie acaba con un final abierto en el que padre e hija tienen un pequeño acercamiento y aunque todavía Netflix no ha confirmado oficialmente que habrá una segunda temporada, todo apunta a que será así. Estaremos muy atentos.