La miniserie de Netflix que ya ha desbancado a ‘Adolescencia’: es española y tienes que verla hoy

Una de las series más esperadas de este 2025 es la quinta y última temporada de You que se estrenará el próximo 24 abril en la que veremos como acaba por fin esta original ficción de Netflix. Mientras tanto, una buena opción para entretenerse estos días es la serie de suspense y misterio El jardinero cuyo protagonista es también un joven asesino que sorprende también por su increíble frialdad. La serie El jardinero ha sido creada por Miguel Sáez Carral y dirigida por Mikel Rueda y Rafa Montesinos y cuenta con solo seis episodios de unos 45 minutos aproximadamente. Narra la historia de una madre controladora y su hijo que viven juntos en un vivero en Galicia que en realidad es la tapadera de un oneroso negocio de asesinatos por encargo. Esta madre ha logrado que su hijo sea el brazo ejecutor de los crímenes que les encargan y cuyos cadáveres entierran en el jardín del vivero.

La serie El jardinero sorprende por este original planteamiento ya que Elmer se convierte poco a poco como Joe Goldberg, el protagonista de You, en un despiadado asesino en serie. Esta ficción se ha rodado en el Pazo do Mosteiro en Tomiño y en el espectacular Pazo de Lourizán que se encuentra en la misma localidad pontevedresa. Otras localizaciones son la playa de Ladeira en Ribeira (La Coruña), las Salinas de Ulló, en Vilaboa, la de A Barrosa en San Vicente do Mar o O Grove en Pontevedra. Una serie que merece la pena solo por su fotografía y esas vistas maravillosas de la costa gallega.

Por ahora solo está disponible la primera temporada de El jardinero de la que se pueden ver 6 episodios, pero el final de la serie es tan abierto que está claro que habrá una segunda entrega de la serie. Todavía Netflix no lo ha confirmado, pero la serie se ha colocado en el Top 10 de las más vistas de la plataforma de streaming en solo una semana y ese final abierto apuntan a la posibilidad de una segunda entrega.

Un sorprendente y original thriller

Los protagonistas de esta serie son Elmer (Álvaro Rico) y su posesiva madre (Celia Suarez), los cuales gestionan un supuesto vivero en Galicia. En realidad, este inocente vivero es la tapadera de un negocio clandestino de asesinatos por encargo. Elmer y su madre tuvieron un accidente de coche cuando éste era niño y por un problema cerebral carece totalmente de sentimientos.

Esta circunstancia la aprovecha su madre para lograr que Elmer asesine a sangre fría a las personas que les van encargando en su negocio. El objetivo de la madre es obtener el dinero suficiente para comprar en México una casa y poder trasladarse los dos para cambiar de vida. Su negocio va sobre ruedas hasta que una mujer adinerada les encarga el asesinato de Violeta (Catalina Sopelana), una profesora de guardería, a la que culpa de la muerte de su hijo. También al mismo tiempo, una pareja de la policía empieza a sospechar que hay un asesino suelto por la zona cuando también aparece el cadáver de un nadador en la playa

Elmer se enamora perdidamente de esta joven y comienza a tener sentimientos que nunca ha experimentado. En ese momento se da cuenta de que su madre le ha estado utilizando y decide no hacer el encargo. La relación de Elmer con su madre cambia rotundamente y el negocio familiar se empieza a tambalear. Los dos policías empiezan a sospechar de esa aparentemente inocente madre y su hijo.

El reparto de la serie El jardinero

El actor Álvaro Rico (Sagrada Familia) es el encargado de interpretar el papel de este despiadado asesino. La actriz mexicana Cecilia Suárez (La casa de las flores) nos sorprende con el papel de la calculadora China Jurado. También destacan las brillantes interpretaciones de la actriz Catalina Sopelana (Modelo 77) que da vida a la joven Violeta y la de la conocida actriz Emma Suárez que interpreta el papel de Julieta, la adinerada madre que quiere vengar la muerte de su hijo.

También en el reparto está la actriz María Vázquez (La playa de los ahogados) y Francis Lorenzo (El ángel de Budapest) que interpretar los papeles de los dos policías e Ivan Massagué (El laberinto del fauno), el de Tony, un antiguo novio de China y una de las primeras víctimas de Elmer. Además, como invitados en la serie están los actores Isabel Garrido como Catuxa, Candela Solé como Lua, Marc González como Elmer de pequeño, Javier Morgade como Xoán y Víctor Castilla como Mon.

La serie El jardinero es un intenso thriller que te va atrapando desde el primer episodio y que sorprende por su ritmo y la buena interpretación de los protagonistas. Una buena opción para los que estén buscando antes de ver You, una serie con otro despiadado asesino en serie.