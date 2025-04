Las mejores series para ver en las vacaciones de Semana Santa 2025

Las vacaciones de Semana Santa se acercan y una buena opción para los días de lluvia puede ser disfrutar de nuevas series que se han estrenado o lo van a hacer este mes de abril. Hemos estado mirando por las plataformas de streaming Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ y HBO y hemos encontrado algunas series muy interesantes para desconectar durante estos días. Entre ellas está la primera temporada Pulso, la nueva serie de médicos de Netflix que acaba de estrenar el pasado 3 de abril. Además, hemos encontrado otras series que seguro os van a sorprender como Karma, El Jardinero y Yo no soy Mendoza, También se estrenan nuevas episodios de series muy esperadas como la temporada 7 de Black Mirror, la temporada 2 de El fin del amor, la cuarta temporada de la comedia Hacks y la esperada segunda entrega de The Last of Us.

Netflix

Pulso

Esta nueva serie de médicos cuenta la historia de la doctora Danny Simms y sus colegas residentes del servicio de urgencias de un hospital de Miami, los cuales se tienen que enfrentar a la emergencia causada por huracán. En sus episodios vemos cómo el equipo sanitario del hospital tiene que resolver esta crisis. Esta primera temporada cuenta con 10 episodios protagonizada por la actriz Willa Fitzgerald y el actor Colin Woodell.

Karma

También en Netflix se estrenó el pasado 4 de abril la serie coreana Karma. Una original serie protagonizada por Park Jae-yeong, un hombre profundamente endeudado que, en su desesperación, planea asesinar a su propio padre para cobrar un seguro de vida de 500 millones de wones. A partir de ese momento comienzan a desencadenarse una serie de eventos inesperados que afectan a múltiples personajes.

El Jardinero

Esta esperada serie también se acaba de estrenar el 11 de abril y cuenta la historia de Elmer y de su controladora madre, La China Jurado, gestora de un vivero que es la tapadera de un negocio clandestino de asesinos a sueldo. Elmer va matando por encargo a varias personas sin ningún tipo de remordimientos, ya que debido a un carece en la actualidad de sentimientos. Todo cambio cuando al preparar otro asesinato, surge el amor entre él y su víctima, algo que pondrá patas arriba el negocio.

Yo no soy Mendoza

El miércoles 16 de abril se estrena también en Netflix esta serie colombiana protagonizada por Julián, papel interpretado por el actor Vadhir Derbez, un hombre que es obligado a adoptar la identidad del corrupto dueño de un casino, casarse con su novia y eludir a la mafia. Un plan en el que no forma parte el amor y que se irá complicando poco a poco.

Black Mirror Temporada 7

El 10 de abril se estrenó la séptima temporada de esta serie con seis nuevos episodios. En esta ocasión las historias se centran en cómo la IA y la realidad virtual va a acabar perjudicando a los humanos y cambiando para siempre sus vidas. En esta ocasión las historias están protagonizadas por actores como Paul Giamatti, Emma Corrin, Awkwafina e Issa Rae.

Prime Video

El fin del amor Temporada 2

Otra de las series que se estrena el 16 de abril es la segunda temporada de El fin del amor, dirigida, entre otras, por Leticia Dolera. La actriz Lali Espósito vuelve a dar vida a Tamara Tenenbaum, escritora del libro original y protagonista de la historia, y se contando la historia que enamoró a los espectadores en 2022. En el reparto de esta serie también están los actores Candela Vetrano, Andrés Gil, Vera Spinetta y Verónica Llinás.

Movistar Plus+

La caza del solitario

Por último, os recomendamos este documental en el que se analiza el asesinato de dos guardias civiles en la localidad navarra de Castejón en 2004. Este caso se convirtió en una de las investigaciones policiales más complejas de este siglo. Las balas que se recogieron en la escena del crimen apuntan a un misterioso atracador que llevaba diez años saqueando bancos impunemente y al que llaman ‘El Solitario’. Su captura se convirtió en una obsesión para la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Todas las criaturas grandes y pequeñas Temporada 5

Otro de las series perfectas para esta Semana Santa en Movistar Plus+ es la quinta temporada de esta amable y emotiva serie. Todas las criaturas grandes y pequeñas que se desarrolla en la primavera de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. En esta temporada, el veterinario James Herriot está lejos en la RAF Abingdon, y Helen se adapta a la maternidad.

Max

Hacks Temporada 4

A partir de este viernes 11 de abril se podrá ver en la plataforma de streaming Max la cuarta temporada de Hacks. Una divertida serie que triunfa desde el estreno de la primera temporada de 2021 y que cuenta en su reparto con los actores Jean Smart, Hannah Einbinder y Rose Abdoo.

The Last of Us Temporada 2

También el 13 de abril se estrena la segunda temporada de The Last of Us que se irá estrenando capítulo a capítulo cada domingo hasta completar los nueve de esta nueva entrega. Una serie protagonizada de nuevo por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey que seguirá desarrollando la historia de Joel y Ellie en su mundo post-apocalíptico.