Ni ‘House’, ni ‘Anatomía de Grey’: la mejor serie de médicos acaba de llegar a Netflix y la vas a devorar

Los seguidores de las series de médicos están de enhorabuena porque se acaba de estrenar el pasado 3 de abril la serie Pulso en Netflix. Una de esas ficciones que siguen la estela de otras de éxito protagonizadas por médicos como Anatomía de Grey, House, Médico de familia, Urgencias, The Good Doctor, New Amsterdam u Hospital central. En estas ficciones sus protagonistas tienen en común que todos los días deben ofrecer la mejor atención médica a sus pacientes aunque se encuentren en situaciones complicadas, están sometidos a una gran presión y, además, cuentan con una vida privada complicada debido a sus turnos y sus horarios. Todo se complica en esta serie en el hospital Maguire con la llegada de un huracán a Miami. La serie Pulsa ha comenzado con buen pie su camino en Netflix, ya que en menos de una semana se ha posicionado en el Top 10 de Netflix, situándose por detrás de la imbatible Adolescencia.

La serie Pulso cuenta con 10 episodios de una duración de unos 45 minutos y está ambientada en Miami, un lugar paradisíaco al que se acerca sin remedio un fuerte huracán. La tormenta va empeorando y poco a poco el servicio de Urgencias del hospital se llena de pacientes. El equipo de Urgencias tendrá que superar una situación muy complicada. Una original serie creada por Zoe Robyn (Hawaii Five-0), que es también la showrunner de esta ficción junto a Carlton Cuse. Esta serie cuenta con un buen reparto coral y sigue el estilo de este tipo de ficciones que se han puesto de moda en los últimos años.

¿Qué ocurre en la serie Pulso de Netflix?

Los protagonistas de la serie Pulso son los trabajadores del servicio de Urgencias del hospital Maguire de Miami. Entre ellos destaca la doctora Danny Simms (Willa Fitzgerald), que es una residente de tercer año que ha obtenido un ascenso inesperado al suspender suspenden al jefe de residentes Xander Phillips (Colin Woodell). Al mismo tiempo la ciudad está en alerta por la llegada de un huracán. Poco a poco la tormenta va empeorando y los pacientes que llegan a Urgencias se multiplican.

Todo se complica cuando el hospital sufre un cierre de emergencia y esto obliga a Danny y a Phillips a trabajar juntos. Los dos tendrán que dar lo mejor de sí mismos en esta crisis sanitaria y al mismo tiempo ocultar a los demás los secretos de su complicada relación que ninguno de los dos quiere que salgan a la luz.

Además, el resto de los profesionales de Urgencias tienen que enfrentarse a la complicada situación que se vive en el hospital como consecuencia del huracán. Todos tendrán que controlan sus sentimientos y problemas personales para que no interfieran en su trabajo en esta situación de crisis. Todos deben mantener la calma porque cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Aunque al principio Pulso parece la típica serie de médicos jóvenes y en buena forma física, poco a poco la serie se va fijando en los dramas personales, los problemas y secuelas de las víctimas del huracán. Además, en la serie se tratan temas como el acoso sexual en el trabajo o la aparición de sentimientos entre los compañeros como la amistad o el amor.

El reparto de esta serie de médicos

Los protagonistas de esta serie son la actriz Willa Fitzgerald que da vida a la doctora Danny Simms, una residente de tercer año que obtiene un ascenso inesperado, y el destituido jefe de residentes del hospital Hospital Maguire Xander Phillips, papel que interpreta el actor Colin Woodell. A la actriz Willa Fitzgerald la hemos visto en ficciones como La caída de la casa Usher, Reacher, Strange Darling y Scream y a Colin Woodell en Unfriended: Dark Web, The Continental: From the World of John Wick y The Purge.

También tienen un papel de peso en la serie Pulso el actor Jessie T. Usher que interpreta a Sam Elijah, un residente de tercer año de Medicina que está en el servicio de Urgencias, la actriz Justina Machado como Natalie Cruz, la directora de cirugía y nedicina de Urgencias y el actor Jack Bannon como Tom Cole, un residente quirúrgico.

Además, en el reparto de esta serie están los actores Daniela Nieves como Camila Pérez, una estudiante de medicina de tercer año, Chelsea Muirhead como Sophie Chan, una interna de cirugía, Jessy Yates como Harper Simms, una residente de segundo año, Néstor Carbonell como el cirujano Ruben Soriano, Jessica Rothe como Cass Himmelstein, una enfermera de Urgencias, Arturo Del Puerto como Luis Dominguez, el enfermero jefe, J. R. Ramirez como Patrick Sanchez, el jefe de Urgencias, Santiago Segura como Gabriel Moreno, Ash Santos como Nia Washington, Sophia Torres como Vero Cruz, Kathryn Smith-McGlynn como Shannon Kincaid y Brenda Arteaga-Walsh como Inés.

En suma, la serie Pulso de Netflix es una buena opción para los amantes de las ficciones de médicos con numerosos dramas personales en las que sus protagonistas tienen que enfrentarse a una terrible emergencia y diversas situaciones límite. La serie Pulso es una serie entretenida, fácil de ver y con un gran número de personajes secundarios que intenta reflejar el día a día en el servicio de Urgencias de un hospital en un momento de crisis como la llegada de un huracán.