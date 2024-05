Telecinco planea un cambio de programación en las tardes pero «no hay nada decidido»

Telecinco está planeando cambios de programación para sus tardes y ha encargado la producción del piloto de un programa nuevo. Pero tal y como han confesado diversas fuentes de la cadena a OKDIARIO: «Todavía no hay nada decidido». No se sabe, por tanto, si el nuevo espacio saldrá finalmente adelante. En caso afirmativo, se desconoce en qué horario se emitiría y cómo podría afectar a Así es la vida y a TardeAR. Lo que también ha confirmado este medio es que el magacín conducido y producido por Ana Rosa Quintana y que supera cada día la media de la cadena, tiene asegurada su continuidad. De momento, sí ha trascendido que el programa que se va a testar será en formato talk-show y estará a cargo de la productora Boomerang, responsable de todo un clásico del género como es El diario de Patricia y que actualmente se encarga de otro tipo de formatos, como La Voz o la serie La Moderna. Lo que también es destacable es que, aunque desde hace años (antes incluso del fin de Sálvame) la franja de la tarde en la cadena principal de Mediaset ha perdido fuelle, se está estabilizando y no sólo por TardeAR, también con Reacción en cadena, un concurso que, poco a poco, ya es un referente (aunque compita contra el todopoderoso Pasapalabra).

Es muy común que las cadenas encarguen a las productoras nuevos formatos y pilotos para testarlos. También es común que muchos de estos proyectos, al final, no vean la luz. Telecinco ha encargado a la productora Boomerang un nuevo talk -show, género antaño muy popular, que siempre ha sido emitirse por las tardes. Y es que es en esta franja donde la cadena principal de Mediaset lleva luchando por el liderazgo desde hace tiempo . Son muchas las voces que dicen que esta franja se perdió con la cancelación de Sálvame en junio de 2023 pero no es así. El programa de La fábrica de la tele llevaba más de un año bajando de audiencia. El modelo televisivo que imperó durante una década en Telecinco se estaba agotando.

Tras la marcha de Paolo Vasile como Consejero Delegado, la nueva directiva de Mediaset España apostó por renovar la parrilla y dividió las tardes en dos programas. Así es la vida (de 16.00 a 17.00) y TardeAR (de 17.00 a 20.00). Este último fue una apuesta fuerte ya que suponía el cambio de horario de Ana Rosa Quintana, quién durante décadas había sido la indiscutible reina de las mañanas.

TardeAR, desde su estreno, siempre ha superado la media de la cadena, pero tiene, en Y ahora Sonsoles, una competencia fuerte, entre otras cosas, porque el programa de Antena3 no emite publicidad y aprovecha que va justo antes del imbatible Pasapalabra ( lo que hace subir la media de cuota de pantalla durante los últimos minutos). Es por todo ello que no es de extrañar que Telecinco haya encargado, para reforzar las tardes, el piloto de un talk-show tal y como adelantó El Plural y ha confirmado OKDIARIO.

Pero ante titulares capciosos o alarmistas, fuentes cercanas a la cadena nos han confirmado que «todavía no hay nada decidido», que el hecho de rodar un piloto no significa que se vaya a emitir y que, de momento, se desconoce en qué horario iría y si afectaría a Así es la vida, a TardeAR o a Reacción en cadena. También es posible que se trate sólo de un programa de verano con un recorrido de un par de meses en sustitución de algunos que ya están en emisión.

TardeAR, que en mayo hizo un 10,8% de media (frente al 10.4% de media de Telecinco), tiene su continuidad asegurada. También hay que destacar el éxito de Reacción en cadena. El concurso presentado por Ion Aramendi y que compite directamente contra Pasapalabra, está haciendo un estupendo 12,4% de media y, poco a poco, ha ido ganándose la atención del público.

¿Puede funcionar ahora un ‘talk show’?

Cansados ya de formatos de entrevistas a famosos o espacios que repiten una y otra vez los mismos contenidos de actualidad, puede que sea el momento adecuado para rescatar los talk- shows o programas de testimonios con anónimos. Si se hace bien, si se cuenta con un presentador o presentadora con carisma y se hace una buena labor de casting podría, perfectamente, encajar en las tardes de Telecinco como refuerzo a lo que hay.