Maria Patiño revela que ha tenido que pedir ayuda psicológica tras salir de ‘Sálvame’

La primera vez que María Patiño apareció en televisión fue en un programa que se llamaba ‘Amor a primera vista’, lo presentaba Martirio y se emitía en Canal Sur en los años noventa. Ha pasado mucho tiempo desde ese momento y la presentadora no ha descansado ni un instante. Recalca que tiene la mente igual de activa, de hecho lean diagnosticado adicción al trabajo, algo que le ha terminado generando problemas después de la desaparición de ‘Sálvame’. Nadie pensaba que María Patiño iba a ser expulsada de Telecinco, pero los peores presagios se han cumplido y le han quitado el último programa que le quedaba en la cadena: ‘Socialité’, que ahora lo conduce María Verdoy.

Los espectadores están deseando conocer las novedades sobre la nueva vida de María Patiño y la periodista no ha tenido más remedio que dar un paso adelante. En los últimos días ha dado una entrevista en ‘Collapse’, un programa que se emite en la televisión catalana que ha contado con la participación de estrellas tan destacadas como Belén Rueda. Está presentado por Ricard Ustrell, quien ha conseguido descubrir en qué situación se encuentra María en la actualidad. La gallega reconoce que lo ha pasado muy mal tras quedarse sin trabajo en Mediaset, por eso ha tenido que pedir ayuda psicológica.

«Al principio estuve mal, muy mal. He tenido que reconducir mi vida y me he dedico ahora al autoamor, a quererme. Me había olvidado de mí porque me había dedicado por completo a la profesión y cuando he frenado me he dado cuenta de que me había olvidado de cuidarme a mí misma. Ahora me siento bien», ha declarado en TV3. Después ha dedicado unos instantes a dejar claro que la situación ya está controlada, de hecho ahora invierte más tiempo en su vida personal y está más satisfecha. «Soy muy obsesiva. He tenido miedo a depender de alguien, pero también me ha dado frutos. Soy una privilegiada de este negocio».

Las declaraciones más impactantes de María Patiño

María reconoce que le ha costado disfrutar de su nueva etapa, aunque en estos momentos se siente orgullosa de todo lo que ha conseguido hasta la fecha. «Me ha costado disfrutar del tiempo libre. Una mañana me levanté y dije ‘¿Ahora qué hago con mi vida?’ Y tengo pareja e hijo, pero no sabía», admite. «Tuve que pedir ayuda psicólogica porque me vi muy perdida. La gente que tenemos un ritmo importante de trabajo… Cuando frenas, porque además te frenan, dices ‘¿Cómo ocupo el tiempo?’. Estuve mal hasta que empecé a invertir en mí misma: cuidarme a nivel mental, tener más vida social con amigos que hacía tiempo que no veía, disfrutar de ir al parque y sacar al perro».

La periodista ha dedicado gran parte de su vida a su profesión y no se arrepiente, pero sí se ha dado cuenta de que no podía seguir así. «Si no me hubiesen frenando, hubiera seguido. Económicamente me puedo permitir esta situación sin el agobio de tener que llegar a fin de mes», declara para dejar claro que su despido de Telecinco no le ha ocasionado ningún problema financiero.

Lleva muchos años siendo una figura importante dentro de la televisión y ha sabido invertir su sueldo. Vive en Madrid y tiene una villa en Fuerteventura. Alquila parte de esta propiedad y obtiene grandes beneficios.

María Patiño, molesta por lo último que ha pasado

Lydia Lozano y Terelu Campos han fichado por TVE, Gema López y Alonso Caparrós por Antena 3 y otros rostros como Belén Esteban están centrados en sus negocios, pero ¿qué ha pasado con María Patiño? La periodista ha decidido abrir su corazón y ahora se siente molesta porque una publicación ha sacado sus declaraciones de contexto, al menos eso es lo que ella piensa. Por ese motivo ha dado un paso adelante y ha utilizado sus redes sociales para aclarar que los problemas que tuvo con Telecinco ya forman parte del pasado.

«Esta mañana descubro en la portada de una revista que me siento perdida. No es verdad. El éxito se equipara a la felicidad. Soy una mujer que huye de la desidia y de la queja. Pido ayuda para evolucionar. Me siento afortunada y en paz. La vida me ha dado la oportunidad de crecer», ha escrito en su cuenta de X (Twitter).

Esta mañana descubro en la portada de una revista q me siento perdida. No es verdad. El éxito se equipara a la felicidad . Soy una mujer q huye de la desidia y de la queja. Pido ayuda para evolucionar. Me siento afortunada y en paz . La vida me ha dado la oportunidad de crecer — Maria patiño (@maria_patino) April 15, 2024

Cuando María Patiño abandonó ‘Socialité’ deseó mucha suerte a su sustituta, la popular María Verdoy. Esta última ha ganado mucho peso dentro de Mediaset a raíz de sus colaboraciones con Emma García. Por eso han apostado por ella para empezar una nueva etapa, aunque la audiencia todavía debe acostumbrarse al cambio.