La confesión más dura de María Patiño sobre su adicción: «He sido muy obsesiva»

«He sido muy obsesiva». Esas han sido las palabras exactas de María Patiño al anunciar su peor adicción. Reconoce que durante mucho tiempo ha estado enganchada al trabajo, por eso ha tenido que ponerse en tratamientos psicológico después de la cancelación de ‘Sálvame’. La periodista lleva unos meses alejada de la pequeña pantalla y ha dado una entrevista en el programa catalán ‘Col.lapse’ para anunciar una noticia importante: admite que lo ha pasado mal y no entiende que en Telecinco hayan borrado su pasado. «He tenido que reconducir mi vida al autoamor, a quererme. Me había olvidado de mí porque me dedicaba exclusivamente a esta profesión. Tenía adicción al trabajo», ha declarado delante de la periodista Laura Fa.

María Patiño entiende perfectamente que la línea editorial de Mediaset haya cambiado y que ‘Sálvame’ no tenga hueco en la parrilla, pero ha reconocido que está dolida porque en Telecinco supuestamente han prohibido mencionar al programa. «Llevo mal que la cadena reniegue de su pasado, de ‘Sálvame’. Siempre digo que hay que conocer el pasado para entender el presente, y cuando veo que Telecinco renuncia a esa hemeroteca que es ‘Sálvame’, digo: qué pena». Patiño insiste en que el espacio que presentaba Jorge Javier Vázquez es el autor de las historias que hoy en día generan buenos datos de audiencia en Mediaset.

«En el ‘Deluxe’ entrevistamos, a lo largo de 14 años, a personajes que hoy en día son protagonistas. No hay nada más maravilloso que sentirse orgulloso de lo que has sido para entender quién eres y Telecinco ha renegado de algo tan importante como la escuela de ‘Sálvame’. Por eso estoy así, que no lo entiendo», declara sin ningún pudor.

María Patiño confirma su adicción al trabajo

María quiere continuar trabajando en la crónica social. Tolera los tiempos televisivos y admite que en estos momentos no hay espacio para ella, pero no ha perdido la esperanza y sabe que antes o después recibirá la oferta que está esperando. Se siente muy orgullosa de haber creado ‘Socialité’, un programa que todavía sigue en antena, aunque los contenidos del mismo han cambiado de forma radical. Este espacio ahora está conducido por la periodista María Verdoy.

Para que no haya lugar a dudas, Patiño ha dejado muy claro que durante el tiempo que trabajó en Telecinco nadie le vetó ningún tema. Recalca que fue completamente libre para tratar a los personajes que estaban de actualidad sin indicaciones ni líneas rojas. «Yo me represento a mí misma, y mis broncas son reales. Cuando me cabreo, me cabreo de verdad, pero no puedo responder por los demás. Lo que sí sé es que he tenido mucha libertad y me han dejado ser como soy donde he trabajado».

Esta forma de trabajar le generó una adicción. Admite que invertía mucho tiempo en su trayectoria profesional y cree que cometió el error de descuidar su faceta privada. «Al final también es verdad que todo esto ha tenido sus frutos, soy una privilegiada de este negocio, la verdad. Me cuesta dar entrevistas porque en el fondo soy muy tímida», responde cuando en la televisión catalana le preguntan si se arrepiente de haber actuado así.

El futuro de María Patiño

María Patiño está muy activa en las redes sociales, espacio que utiliza para comentar los temas del momento. En las últimas horas ha utilizado su perfil en X (antiguo Twitter) para dar la cara por Carmen Borrego, quien está protagonizando una guerra abierta contra su hijo José María Almoguera. Pero el registro de Patiño es muy amplio y también tiene capacidad para opinar sobre Rodolfo Sancho. El actor ha rodado un documental para aportar algunos datos sobre el caso de Daniel Sancho y María considera que ha hecho lo correcto, aunque cree que lo ha hecho por dinero.

«La única explicación lógica por parte de Rodolfo Sancho para conceder una entrevista, tras solicitar a los medios que solo se centrasen en los aspectos judiciales, debe ser económica. Periodísticamente es la bomba, las consecuencias lo dirá el tiempo», ha escrito. Al ver que sus palabras han tenido repercusión han seguido opinando sobre el tema.

Nuestra labor es lograr testimonios inalcanzables. Mi opinión a pesar de la incoherencia de Rodolfo Sancho , no varía. Tendemos a defender las exclusivas q nos benefician. Necesito ver el documental para valorar sus declaraciones — Maria patiño (@maria_patino) April 9, 2024

«Nuestra labor es lograr testimonios inalcanzables. Mi opinión a pesar de la incoherencia de Rodolfo Sancho, no varía. Tendemos a defender las exclusivas que nos benefician. Necesito ver el documental para valorar sus declaraciones». Estos comentarios demuestran que María está siguiendo la actualidad. Todavía está preparada para ejercer su profesión y recuerda que el tiempo termina poniéndolo todo en su lugar.