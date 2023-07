Así fue la destrucción del plató de Sálvame: las imágenes son impactantes

Los seguidores de ‘Sálvame’ están de luto. El programa ya ha terminado para siempre. El primer paso fue eliminar la tira diaria de las tardes de Telecinco y después cancelaron ‘Viernes Deluxe’. Ya no hay vuelta atrás. “El muerto está muy vivo”, dijo Belén Esteban antes de que todo esto sucediera, pero es evidente que el formato ya no tiene más recorrido en Mediaset. Los colaboradores y presentadores están buscando nuevas oportunidades y muchos se han mudado a la competencia, como es el caso de Pilar Vidal. La colaboradora ya está coqueteando con ‘Y ahora Sonsoles’.

Jorge Javier Vázquez sigue desaparecido de los medios, pero ya sabemos con quién está: con su exnovio, el misterioso Paco. El presentador ha decidido salir de España para tomar aire y evitar salir salpicado por todo lo que está pasando en Mediaset. ‘Viernes Deluxe’ enseñó cómo había quedado el plató del programa después de vaciarlo. Mercedes Milá ha sido la úlitma entrevista y ha hablado muy claro: cree que todo es un movimiento político.

La destrucción de ‘Sálvame’

A Mercedes Milá no le ha temblado el pulso a la hora de hablar de la cancelación de ‘Sálvame’. “Creo que esto es un tema ideológico”, ha comentado delante de María Patiño y de Terelu Campos, quienes le han hecho la última entrevista. “No es ya que se acaba un programa y que te va a dar un consejo, de que está vacío. No, aquí hay que militar. Y yo, por eso estoy esta noche aquí. Porque yo milito con la libertad, con la opinión, con la creatividad, con el espectáculo, con el trabajo bien hecho”.

La presentadora se ha solidarizado con sus antiguos compañeros de cadena. Ella también fue la gran estrella de Telecinco, pero de un momento a otro decidió alejarse de Mediaset. El motivo solo lo sabe ella, pero no lo ha querido compartir. Lo que sí ha hecho ha sido dejar claro que nadie tomó la decisión, fue algo que eligió por su propia voluntad. Mercedes se ha sentado en el plató de ‘Sálvame’ cuando estaba completamente destruido: sin publico, sin decoración y sin los colaboradores clásicos.

“Qué penita, por favor”

Marta López ha enseñado en su cuenta de Instagram cómo estaban desmontando el plató de ‘Sálvame’. “Qué penita, por favor. Mirad qué pena”. La colaboradora ha grabado parte del proceso y las imágenes no han tardado en convertirse en tendencia. Marta ha vivido muy buenos momentos en el programa y ahora todo ha terminado. Para ella la situación todavía es más complicada porque no le han llamado para participar en ‘Sálvame Returns’, el proyecto que La Fábrica de la Tele ha puesto en marcha en Netflix.

Adiós al plató Mila Ximénez

“’Sálvame’ ha sido el programa de mi vida y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa igual”, dijo Belén Esteban. Es una frase que perfectamente podría haber pronunciado Mila Ximénez. La colaboradora falleció dos años antes de la cancelación del formato y todo el mundo le sigue recordando. Tanto que el plató llevaba su nombre, se lo pusieron a modo de homenaje. Hoy ya no queda nada de todo esto. Solo un bonito recuerdo.