No levanta cabeza: la famosa de Telecinco que está al borde de lo peor

“Me cuesta hablar, me ahogo”. Esta ha ido una de las frases más preocupantes que ha pronunciado la protagonista de esta noticia. Ha dado una entrevista para desvelar que está atravesando un momento muy complicado y ha explicado por qué está tan tensa. Se le han juntado varios puntos, pero lo que más le preocupa es la salud de su madre. Lleva mucho tiempo enferma y no mejora. Antes de desvelar la identidad de esta famosa debemos tener en cuenta un aspecto importante. Pertenece al universo de Telecinco y la cadena está cambiando tanto que de momento se ha quedado sin hueco.

La identidad de la famosa

Estamos hablando de Carmen Borrego, quien ha vendido una exclusiva a su revista de cabecera para desvelar que está atravesando un momento muy delicado. Se le han juntado tres cosas: tiene problemas familiares, su madre no levanta cabeza y en Telecinco han dejado de contar con ella. “Estoy desesperada. Tengo una gran preocupación por mi madre, a la que he llorado mucho porque me da mucha pena verla cómo está”, comenta con total sinceridad. Ha dejado claro que no ha pensado en rendirse, pero admite que sí le cuesta levantarse de la cama con una sonrisa.

“Hay días que no me levanto de la cama, desde que no trabajo me cuesta mucho levantarme”, desvela. Asegura que no tiene ningún proyecto encima de la mesa y que está preocupada porque necesita trabajar y sacar adelante a su familia. “Tengo mucha ansiedad y mucho miedo a caer en una depresión”, añade. Nadie esperaba que estuviera viviendo un momento tan negativo. Eso sí, ha recalcado que no ha pensado en hacer ninguna locura. “No quiero quitarme la vida, pero quiero apartarme de la vida”.

Carmen Borrego necesita ayuda

A Carmen Borrego le cuesta mucho sonreír desde que han retirado ‘Sálvame’ y está convencida de que no hay ninguna solución. Telecinco tiene claro que los colaboradores de Jorge Javier Vázquez deben descansar una temporada y Carmen no puede hacer nada más. Ahora su única fuente de ingresos es dar una exclusiva de vez en cuando, pero está muy limitada. Todo el mundo quiere saber cómo se encuentra María Teresa Campos, pero Terelu Campos le ha recordado que debe ser precavida.

La colaboradora se ha sincerado en su publicación de cabecera y ha compartido su drama para intentar encontrar algo positivo. “Tengo una madre enferma, un problema con mi hijo y me he quedado sin trabajo”. Desea recibir el cariño de su querido público, un público que nunca le ha dado de lado y siempre ha seguido sus pasos. Borrego ha reconocido que necesita seguir trabajando porque tiene gastos y sus ahorros no son tan elevados como piensa todo el mundo.

Los problemas de la colaboradora

Una de las cosas que más le preocupa a Carmen es la relación con su hijo José María. Estaban muy unidos hasta que Paola Olmedo, mujer de José María, habló mal de la familia Campos y le grabaron. Pusieron las imágenes en ‘Sálvame’ y empezó una guerra familiar que todavía no ha terminado. Borrego ha sido abuela y ha tardado un tiempo en conocer a su nieto porque le daba miedo ir al hospital y sentirse rechazada.