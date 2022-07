Así es Paco, el hombre que robó el corazón a Jorge Javier Vázquez

Si hay un presentador conocido en la televisión y la prensa del corazón, ese es Jorge Javier Vázquez. Seguro que has visto más de un programa suyo y es que su carrera está llena de éxitos que han arrasado con las audiencias. ‘Aquí hay tomate’ o ‘Sálvame’ son dos de sus trabajos más destacados. Hoy, venimos a contarte más detalles sobre Paco, el hombre que le robó el corazón a Jorge Javier Vázquez.

Los focos y la televisión han sido la gran pasión de Jorge Javier Vázquez, un presentador dedicado que siempre ha tenido sus programas como prioridad, no obstante, con el tiempo ha sabido compensarlo con otros proyectos y tiempo para el mismo. Es por eso que no se lo puede ver tantas horas en directo en los últimos años, no obstante, su presencia sigue siendo un reclamo que se nota en las audiencias.

Aún con toda la exposición que ha tenido en su trabajo, gran parte de su vida personal se ha mantenido privada. Sí que ha compartido detalles sobre su vida con los espectadores y sus compañeros de plató, pero nunca con demasiada profundidad. Muchas veces ha confesado detalles generales, pero no parece muy dado a hablar en cámara de sus sentimientos.

Jorge Javier Vázquez se abre en Sábado Deluxe

Muchos se sorprendieron cuando el presentador decidió dar un paso al frente y abrirse en ‘Sábado Deluxe’. Allí Jorge Javier Vázquez se abría y daba más detalles no solo de su vida sexual, que suele tratar sin tabúes, sino también del amor en su vida. En el programa, confesó que su vida sexual era muy activa, pero que no se había enamorado muchas veces.

Habló sobre Paco y confesó cómo se enamoró de él, el hombre con el que estuvo más de una década y que acabó rompiéndole el corazón al presentador. «Yo fui a comprar a una tienda de ropa y estaba él, fue un flechazo. Yo viví ese amor como algo físico» comentaba el presentador en el programa. También, confirmaba que hasta ese momento nunca había «vuelto a sentir algo así en mi vida».

Durante años, el presentador se refería a él como ‘P’ o incluso como ‘El hombre de mi vida’. Comenzaron a salir cuando la carrera de Jorge Javier estaba en su despunte, por el 2008 y llevaban una relación extremadamente discreta, prefiriendo mantener un perfil bajo frente a las cámaras.

La ruptura de la pareja después de 10 años

Después de más de una década de amor, ambos decidían cortar su relación en 2018 y pusieron distancia para curar las heridas que este golpe dejaba en sus vidas. Para el presentador fue un momento duro, pues habían compartido muchas experiencias juntos, no obstante, parece que siguen manteniendo el contacto y estando para el otro en los momentos importantes.

De Paco, el hombre que conquistó a Jorge Javier Vázquez, se sabe que siempre ha preferido mantener un perfil más alejado del foco mediático. Es de Tarragona y no se dedica a nada relacionado con la comunicación, sector donde el que fue su pareja arrasa. Y aún con la separación, parece que ambos se recuerdan con cariño, el mismo Jorge Javier Vázquez declaró «Nunca he vuelto a sentir algo así en mi vida. Estuvimos juntos diez años y nos separamos muchas veces. Para mí no es ni mi amigo, es familia.»