Sale a la luz el secreto mejor guardado de Sálvame: lo que pasó con el despido de Paz Padilla

Todavía hay muchas cosas que no se saben sobre ‘Sálvame’. El programa lleva 14 años en antena y es evidente que esconde grandes secretos. Un antiguo colaborador está cansado de guardar silencio y ha usado el blog que escribe en un medio digital para alzar la voz. ¿Qué ha pasado? Este periodista no consiente más mentiras y cree que los directores de ‘Sálvame’ pusieron en un compromiso a Paz Padilla. La presentadora fue fulminada de formato de forma repentina. ¿Por qué dejaron de contar con ella?

Hasta ahora sabíamos que Paz Padilla tuvo una fuerte discusión con Belén Esteban por un tema relacionado con las vacunas del coronavirus. Paz contestó sin tapujos a la princesa del pueblo y esta le respondió en un tono contundente. Padilla abandonó el plató de ‘Sálvame’ y los directores consideraron que había tenido una falta tan grave que dejaron de llamarla para presentar. Entonces ella puso el asunto en manos de sus abogados y ganó el juicio.

La mala relación de Paz Padilla con ‘Sálvame’

¿Quién es el colaborador que ha roto su silencio para hacer justicia con Paz Padilla? Jesús Manuel Ruiz. El periodista y abogado lleva mucho tiempo callado, pero supuestamente con él tampoco se han portado bien, al menos eso es lo que dicen. Han publicado que dejaron de llamarle cuando Rocío Carrasco llegó a Telecinco porque tenía una opinión contraria a la mayoría, sobre todo a lo que pensaba Carlota Corredera. Es evidente que Jesús Manuel no tiene un buen concepto de Carlota porque le ha lanzado un dardo.

Jesús Manuel ha ensalzado el papel de Paz fuera de ‘Sálvame’, que está triunfando gracias a la obra de teatro que protagoniza y que está basada en su libro ‘El humor de mi vida’. “Sigue triunfando en el teatro. Y más que al principio. Imparable. El mayor ‘bofetón’ para la escritora de libros para adelgazar. Ahora no se escribe. Ahora no se adelgaza”, comenta en alusión a Carlota Corredera. Recordemos que Carlota también escribió un libro para ayudar a sus fans a perder peso y no tuvo éxito.

Jesús Manuel asegura que se burlaron de su compañera

La relación entre Jesús Manuel y Paz Padilla siempre ha sido buena, por eso el periodista quiere que se sepa la única verdad. Asegura que los tertulianos de ‘Sálvame’ no se atrevían a llevarle la contraria a la dirección, por eso “rieron la gracia. Entre adjetivos despectivos, entre susurros. Fueron pocos. Potentes, eso sí”. Piensa que dejaron a Paz de lado porque no tenían arrojo de plantar cara a sus responsables. Eso es lo que cree el periodista. ¿Estará equivocado?

Un momento muy delicado

Ahora sabemos que Paz Padilla, pese a que siempre ha mantenido su sentido del humor intacto, no atravesó un buen momento. Los que eran sus colaboradores le dieron la espalda e incluso, según Jesús Manuel, empezaron a hablar mal de ella. Supuestamente no le llamaron porque no querían tener problemas con la dirección de Sálvame.El periodista dice que no hicieron “llamadas ocultas para mostrarle su afecto, cariño y sentirse empáticos. No lo podían publicitar”.