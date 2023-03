Paz Padilla: histórico batacazo y una sorprendente posible sustituta

Paz Padilla ha recibido un nuevo revés profesional. Si bien fue despedida de Sálvame tras su encontronazo con Belén Esteban, motivo por el que se ausentó de su puesto de trabajo, nada hacía presagiar que volvería a la cadena de Fuencarral. Un nuevo reto y un formato que no ha durado mucho en antena. Déjate Querer ha sido el espacio de los sábados que ha conducido la humorista durante algunas entregas en el que se han contado historias tanto de personas anónimas como de famosos, como fue la reaparición de Nacho Palau tras superar el cáncer que le fue diagnosticado.

El próximo sábado 1 de abril se emitirá la última emisión, lo que se traduce en que Paz Padilla se vuelve a quedar sin programa pese a la ilusión que tenía en afrontar este nuevo reto profesional. «Aquí estoy yo, como una niña con zapatos nuevos, lista para compartir con vosotros esta nueva aventura. Muchísimas gracias por permitirme volver», dijo Paz el pasado 18 de febrero en su gran estreno y vuelta a la pequeña pantalla.

Fue este martes cuando se comunicó al equipo de Déjate Querer que el programa paralizaba sus grabaciones para siempre. Semana ha podido contactar con algunos de los trabajadores del espacio y se han mostrado sorprendidos con esta inesperada decisión. «No nos lo creíamos, el programa no ha tenido ni tiempo para asentarse. Esperábamos que la cadena confiase, al menos, hasta acabar con lo que se tenía pactado. Todo el mundo estaba muy ilusionado en intentar levantarlo. Ha sido totalmente inesperado», revelan a la citada publicación. Cancelación motivada por los datos de audiencia, pues la pasada semana alcanzó el mínimo histórico con un 8,3% de share y 778.000 espectadores.

De esta manera, Déjate querer se despedirá con su audiencia el próximo fin de semana teniendo como invitado a Pablo Chiapella, compañero de Paz Padilla en la mítica serie de La que se avecina.

Paz Padilla y su ¿sustituta?



Según ha revelado el portal televisivo Algopasatv, Cristina Tárrega sería la ‘sustituta’ de Paz Padilla en el prime time de Telecinco. La presentadora estaría a punto de estrenar un formato que mezclará el género del talk-show con los debates y las entrevistas.

Hace un mes, la valenciana grabó un piloto con Unicorn Content, pieza que habría gustado a los directivos y por la que habría obtenido luz verde para convertirse en un programa semanal, tal y como ha confirmado Semana. Sin embargo, todavía no se ha dado con una fórmula clara para continuar en la lucha por audiencias.

El silencio de Paz Padilla

Quien todavía no se ha pronunciado al respecto ha sido una de las grandes afectadas de esta decisión, Paz Padilla. La actriz se mantiene al margen, al menos por ahora. Si bien es activa en sus redes sociales, en el momento en el que se está redactando esta noticia no hay ni rastro de lo que pueda o no estar haciendo o pensando sobre este tema que, una vez más, la ha colocado en primera plana mediática.