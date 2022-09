La importante reflexión vital de Paz Padilla en su entrevista más hermética

El Hormiguero sigue siendo fiel candidato a convertirse en el programa estrella de la semana. Prueba de ello son las invitadas estrella con las que está arrancando la 17ª temporada del formato, habiendo contado el pasado lunes con Chanel Terrero, y el martes nada más y nada menos que con Sonsoles Ónega. Es por ello que, para no bajar el listón, han querido que visite el plató durante este mismo miércoles Paz Padilla, considerada ya una de las figuras más destacas de la televisión, sobre todo por su polémico despido y posterior vuelta a Telecinco.

Fue durante el pasado 20 de enero cuando la presentadora abandonaba el plató de Sálvame tras un duro enfrentamiento con Belén Esteban, probablemente sin llegar a imaginar que esa sería su última vez en el espacio de las tardes de la cadena de Fuencarral. Unos días después, pudo saberse que la productora había decidido prescindir de ella por haber dejado su puesto de trabajo en horario laboral. Una acusación que hizo que la gaditana tomara cartas sobre el asunto, haciendo que interviniera la Justicia para darle la razón. Ahora, casi ocho meses después, Paz ha querido volver a acaparar la primera plana televisiva para enfrentarse a las preguntas de Pablo Motos con la verdad por bandera.

En primer lugar, la maestra de ceremonias se ha centrado en hablar sobre su obra de teatro y sobre todo lo que ésta significa: “Estaremos hasta noviembre, volveremos por segunda vez a Madrid después de recorrer toda España”, decía, aprovechando para aclarar que “no es un monólogo, sino una obra de teatro”. Uno de los grandes protagonistas de la trama es su marido, fallecido el pasado 18 de julio a consecuencia del cáncer que padecía: “Mi amor hacia él no ha muerto ni morirá. Mi relación no se rompió, para mí lo más difícil ha sido soltar al amor de mi vida porque sigo enamorada de él”, admitía Paz, para después lanzar una reflexión a raíz de las críticas recibidas por sus imágenes con un nuevo amor: “¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? El amor no es algo que se acabe cuando la persona se va, el amor es inmenso y tengo una gran capacidad para amar, soy una persona que durante este proceso de aceptación, he tenido que admitir que seguía viva y que tenía que seguir viva durante el tiempo que estuviera aquí, y ser feliz. Antonio no va a volver, entonces el tiempo que esté aquí, voy a ser feliz”, zanjaba, dejando entrever que el que fuera su pareja estaría muy orgulloso de ver que ha rehecho su vida con alguien que la quiere.

Por otro lado, y dentro del mismo tema, Padilla ha querido recordar el triste momento en el que tuvo que despedirse definitivamente de Antonio y para siempre: “Me metí con él en su cama, para mí fue muy difícil decirle que se fuera”, confesaba, aunque también tiene claro que, gracias a esa situación, ha conseguido “perder el miedo a la muerte” porque espera que la suya sea también muy bonita y junto a sus seres queridos.

Aunque muchas eran las personas que esperaban que la de Cádiz hiciera referencia a su situación laboral y a sus negociaciones con Telecinco, dada su vuelta a la cadena, lo cierto es que ella ha preferido mantenerse hermética en todo momento con respecto a este tema, centrándose únicamente en hablar sobre la importancia del amor y de tener alegría incluso cuando la vida pone baches en el camino. No obstante, sí que ha hecho referencia a su rifirrafe con la “princesa del pueblo” al reconocer que no es, en absoluto, negacionista: “Yo lo único que quería decir ahí era algo muy evidente. Y es que, aunque estuviéramos vacunados, podíamos volver a cogerlo (…) Es lo que me pasó a mí. Yo lo he cogido ya tres veces. estuve ingresada en la unidad covid. Yo no soy negacionista, ¿cómo voy a serlo si lo he vivido?”, se cuestionaba, para después apuntar que “lo ha pasado muy mal y que “también conoce a gente que lo ha pasado mal y que ha muerto”.