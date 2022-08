Paz Padilla no abandonará La que se avecina para siempre, pero sí de manera temporal. El futuro de su personaje en la ficción creada por Alberto y Laura Caballero empieza a despejarse después de una serie de rumores que la situaban fuera de la serie.

El motivo no era otro que el despido de la gaditana de Sálvame hace unos meses » por incumplir sus obligaciones como presentadora». Ella demandó a Mediaset y tras un litigio, la Justicia le dio la razón, obligando al grupo de comunicación a retomar su contrato el pasado mes de junio.

Este pleito es independiente a la vinculación de la andaluza con Contubernio, productora de La que se avecina. No obstante, La Chusa no aparecerá en la decimotercera temporada de la ficción, que en estos momentos se encuentra en su fase de rodaje. Así lo ha confirmado el portal VerTele. Eso no quiere decir que no vuelva en las siguientes temporadas, ya que tienen firmadas otras tres temporadas, hasta el año 2024. Los productores quieren darle más protagonismo a otros personajes que no a la carismática yonki.

Habrá varios cambios. El más notable el de decorado después de que (ALERTA SPOILER) los vecinos fueran expropiados injustamente de Montepinar. Ahora se han mudado a un bloque en el centro de Madrid, en la ficticia Calle Contubernio. Al igual que Paz Padilla, habrá personajes que tengan un contenido reducido, como es el caso de Lola (Macarena Gómez), que tiene la agenda muy apretada, Nines (Cristina Medina) que continúa con su tramiento contra el cáncer o Enrique Pastor (José Luis Gil) que se sigue recuperando del infarto cerebral que sufrió.

Quienes sí que estarán presentes serán Nacho Guerreros (Coque), Fernando Tejero (Fermín), Jordi Sánchez (Recio), Nathalie Seseña (Berta), Eva Isanta (Maite), Carlos Areces (Agustín), Pablo Chiapella (Amador), Miren Ibarguren (Yoli), Ricardo Arroyo (Vicente), Petra Martínez (Fina) y Esther Regina (Raluka). A ellos se les une un nutrido grupo de rostros nuevos, flamantes vecino que darán mucho que hablar: Los Guijarro Garmendia, Greta Garmendia (Laura Gómez Lacueva) y Esteban Guijarro (Carlos Chamarro); Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón (Mamen García); Noelia (Inma Pérez Quirós); Alonso (Álex Gadea); Óscar Serra (Félix Gómez); Giorgi (Jaime Riba); Andy (Elizabeth Larena) y Karma (Álex Delacroix).

Así las cosas, habrá que esperar para ver cómo se desarrollan las nuevas tramas, sin Paz Padilla esta temporada. Los episodios se emitirán en primer lugar en Amazon Prime Video. El creador, Alberto Caballero, dio algunas pistas hace semanas sobre lo que el espectador se iba a encontrar en esta tanda de episodios. Por ejemplo, que los nuevos vecinos de Contubernio se enfrentarán a los que ya residían allí. Un choque de personalidades, de clases sociales y de caracteres que dará muchísimo juego.