Este martes, 6 de septiembre, probablemente haya tenido lugar uno de los momentos televisivos más esperados de los últimos meses. Era durante el pasado mes de julio cuando se daba a conocer que Sonsoles Ónega optaba por dar portazo a Telecinco para comenzar una nueva andadura profesional en la competencia: Antena 3. Una decisión que no habría gustado en absoluto a una gran parte de sus compañeros, y de la que la presentadora no se había pronunciado al respecto de manera pública hasta ahora.

Con motivo de la decimoséptima temporada de El Hormiguero, Pablo Motos ha querido dar pistoletazo de salida al mes de septiembre con una serie de invitados que no pasaran desapercibidos para la audiencia. Y vaya si lo ha conseguido. Y es que, después de abrir las puertas de su programa a los espectadores con Chanel, el maestro de ceremonias ha apostado por uno de los personajes de la época estival por excelencia. Esta no es otra que Sonsoles Ónega, de quien no se había vuelto a saber nada -televisivamente hablando- hasta que ha acudido al espacio de las noches de Antena 3 para aclarar algunas cuentas pendientes mientras se divierte al máximo.

Para dar comienzo a la que ya es su primera intervención en su nueva cadena, Sonsoles ha dado la cara a la hora de explicar, con todo lujo de detalles, cómo fue su fichaje por Antena 3. Para ello se ha tenido que remontar hasta el día de la despedida de Ya son las ocho. Una jornada cargada de emociones para la que se preparaba desde su camerino mientras recibía la inesperada llamada del equipo de la cadena, el cual ofrecía a la presentadora una reunión para hablar sobre su futuro. Cuando tuvo lugar ese encuentro en un hotel de la capital, el director de la cadena, Carlos, ofreció a la comunicadora algo sorprendente: “Tenemos un plan para ti”, la dijo. Unas palabras que, la misma Sonsoles asegura que le hicieron ver «a Brad Pitt” porque “le enamoró profundamente esa propuesta y que alguien tuviera un plan para ella”. Desde ese momento, la que fuera maestra de ceremonias de Telecinco pidió 48 horas para reflexionar, y concretamente el 11 de julio tomó la decisión “con mucho dolor”: “La despedida fue larga y dolorosa. Realmente pensé que iba a ser una cosa sencilla, porque no estaba traicionando ningún proyecto que hubiera en marcha para mí. Infravaloré la magnitud de la decisión, no la calibré, no pensé que se iba a montar esto”, asumía, dejando entrever que no esperaba, en absoluto, acaparar titulares por haber cambiado de cadena.

No obstante, y pese a haber hecho un movimiento de tal calibre, Ónega ha asegurado que “sigue teniendo en un altar a Paolo Vasile”. De hecho, no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle la confianza depositada en ella, ya que sin su ayuda “seguramente no estaría donde está ahora”, confesaba con total sinceridad.

Para poner el broche de oro a su intervención, y sin querer entrar en detalles sobre si han quitado su foto del famoso paseo de las instalaciones de Telecinco, en el que están presentes las imágenes de los rostros más destacados que han pasado por la cadena, Sonsoles se ha centrado en el nuevo proyecto al que está a punto de dar cabida: “Tengo un nuevo programa del que no puedo hablar, es de actualidad. Donde me encuentro cómoda y ese plan de vida que me han ofrecido, es lo que vamos a hacer. Hago lo que me gusta, pero como no está perfilado, no puedo contarlo”, zanjaba, con muchas ganas de poder estrenarse como presentadora en esta nueva etapa, y mostrándose más cercana y distendida que nunca.