Los coaches de ‘La Voz Kids’ caen rendidos: «Nunca se ha visto en la historia de la música»

La penúltima noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids ha comenzado con una de las actuaciones más emotivas de los últimos tiempos gracias a la aparición de Celia, una niña que se ha ganador el corazón de los coaches. La pequeña lo ha conseguido gracias a algo que ha sorprendido a todos.

La sevillana ha llegado al programa después de ver a Nazaret Moreno, una de las niñas finalistas de la edición de 2021 en el equipo de Rosario. Con su ídola pudo hablar y le regaló un broche que le ha servido como amuleto para su actuación ante los jueces.

La talent lo tenía muy claro desde el primer momento y sabía que quería ir al equipo de la hija de Rosario Flores, por eso debía conseguir encandilarla con su voz. En el plató ha querido cantar Ángel Caído, una de las más bonitas de Malú, también coach del programa desde sus incios en Telecinco.

Solo unos segundos después de arrancar ha sido la propia Rosario la que ha que ha dejado claro que su voz le encantaba: «Qué bonito». Lola Índigo y David Bisbal también ponían cara de emoción, pero la primera en pulsar el botón y darse la vuelta ha sido la hermana de Lolita.

Mimi se arrepentía de no haber sido rápida y solo un segundo después pulsaba el botón, dándose la vuelta las dos coaches a la vez. Al descubrir que ya estaba dentro del programa y que dos juezas se habían dado la vuelta, la pequeña sevillana no ha podido evitar la emoción y se ha puesto a llorar mientras intentaba cantar.

Aunque le pedían calma, Celia no ha podido contenerse, aunque ha terminado su canción entre llantos, provocando un momento emocionante para los espectadores. Nada más terminar su canción, Rosario no ha podido evitar salir corriendo a darle un abrazo para calmar a la concursante.

Celia consigue lo imposible en La Voz Kids

👨‍🎤 “No llores así”: las lágrimas de una talent en plena actuación, el próximo sábado en #LaVozKids. ⬇️ https://t.co/nGs5Eohba2 ⬇️ pic.twitter.com/hpsX2ONWFd — La Voz Kids (@LaVozKids) May 11, 2024

«No había visto nunca a nadie llorar y cantar a la vez», ha dicho la jueza cuando se ha encontrado con la pequeña, pero solo unos segundos después ha comenzado a intentar convencerla. «Yo me muero por ti. Quiero que te vengas a mi equipo conmigo, por favor te lo pido. Vente con Rosario, porque yo me voy a morir contigo», ha dicho.

«Solo me ha faltado escucharte un poquito para saber que tienes un corazón y un timbre de voz tan calentito como a mi me gusta», ha seguido diciendo antes de avisar que le daría «un ataque» si no era la elegida. Ante estas palabras, el resto de coaches ha bromeado diciendo que es la mamá de todos.

Aunque Bisbal no se ha girado, sí que ha tomado la palabra para dejarle claro que cantar y llorar a la vez «es algo que no se ha visto nunca en la historia de la música». Tras las bromas, ha llegado el momento de que dijese con cuál de las dos cantantes se iba.

Como era de esperar, la nueva concursante oficial de La Voz Kids se ha decantado por Rosario, siguiendo así los pasos de la niña de la que es admiradora y por la que ha ido al programa. Antes de irse, Celia se ha marchado con el sello oficial del equipo de Rosario, una ‘M de monstrua’.