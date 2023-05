Star Wars no tiene prisa por regresar a los cines

Después de varios años de descanso cinematográfico en las salas y un repunte de su universo en la pequeña pantalla, Star Wars está preparando su regreso a los cines. Una información que ya conocíamos gracias al evento de la Star Wars Celebration que se celebró el mes pasado. Allí, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, le dijo al público que actualmente están trabajando en tres producciones destinadas a proyectarse dentro de su enclave de historias grandes, mediante colaboraciones con directores que entienden a la perfección lo que representa la marca propiedad de Disney.

El primero de ellos es James Mangold, el cual viene de colaborar con el estudio en Indiana Jones y el Dial del destino. El director de Ford vs. Ferrari dirigirá un film ambientado siglos antes de los acontecimientos de las precuelas, indagando en la vida del primer jedi que domino la fuerza. Por otro lado, David Finoli trasladará al cine un arco conclusivo para todo lo que hemos visto en las series de The Mandalorian, Boba Fett y Ashoka Tano. Por último, Sharmeen Obaid-Chinoy rodará la continuación de la historia de Rey (Daisy Ridley), protagonista de la última trilogía de la franquicia en el cine. Pero… ¿cuánto deberán esperar los fans para poder ver alguno de estos proyectos en los cines? Pues bien, sabemos que Kennedy prefiere un trabajo redondo a comenzar de nuevo largometrajes que no tengan la suficiente entereza de la marca.

“Es mucho mejor decir la verdad: vamos a hacer estas películas cuando estén listas para ser hechas y lanzarlas cuando estén listas para ser lanzadas”, le dijo la ejecutiva a los medios. Esto, no quiere decir que tanto la mandamás de Star Wars como su equipo no estén pensando en cómo será el estreno de estas cintas cuando llegue el momento, incluyendo un descanso entre las mismas y una clara tendencia en crear un efecto “evento”:

“A menudo menciono a (James) Bond. Eso es cada tres o cuatro años y no había esta presión de sentir que tenías que tener una película cada año. Siento que eso fue muy importante para Star Wars. Tenemos que convertir esto en un evento”.

Por lo que parece, la propuesta de origen jedi The Force podría ser la que más cerca este de su estreno. Aparentemente, está pensada para llegar a las sala en 2024, sin embargo la falta de esa urgencia por reaparecer en la cartelera podría llevarse el estreno a 2025.