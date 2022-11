‘Spector’, la serie documental de Movistar Plus+ sobre la tragedia del conocido productor musical

El conocido productor estadounidense Phil Spector fue considerado un genio en el mundo de la música durante décadas. Un hombre de éxito cuya vida cambió drásticamente cuando el 3 de febrero de 2003 se encontró el cadáver de la actriz Lana Clarkson en la mansión Pyrenees Castle en California. A partir de esa noche su vida se convirtió en un descenso a los infiernos.

La plataforma de streaming Movistar Plus+ acaba de estrenar el 6 de noviembre la serie documental Spector, un true crime de cuatro episodios en el que se cuenta la historia de este conocido productor musical que acabó sus días entre rejas. Esta interesante serie documental se estrena en España solo dos días después de hacerlo en Estados Unidos en Showtime.

Cada domingo la plataforma de streaming estrenará un nuevo episodio hasta completar los cuatro que componen la serie.

El trabajo y la intuición de Phill Spector estuvo detrás de álbumes musicales tan icónicos como Let it Be de Los Beatles, Imagine de John Lennon o de temas como River Deep – Mountain High de Ike & Tina Turner.

La tragedia del productor musical

El calvario de Phil Spector comenzó la madrugada del 3 de febrero de 2003 cuando la actriz Lana Clarkson de 40 años apareció asesinada en la mansión del productor musical. El cuerpo se encontraba desplomado en una silla y tenía una herida de bala en la boca. Spector había conocido a esta camarera y actriz de películas de serie B horas antes en el club de House of Blues donde trabajaba.

¿Qué pasó esa terrible noche en la casa del productor? La serie documental intenta explicar lo que sucedió esa noche. Spector comienza con la llamada del chófer del conocido productor musical a la policía avisando de que su jefe había matado a alguien. Según la sinopsis de Movistar Plus+ “desde ese momento, Spector nos sumerge en esa fatídica noche y en todo lo que vino después: cómo se desenvolvió el caso y el circo mediático que rodeó a uno de los asesinatos más famosos de la historia”.

Phill Spector estuvo en libertad bajo fianza de 1 millón de dólares hasta que comenzó el juicio el 19 de marzo de 2007. Las sesiones fueron televisadas pero el juicio se declaró nulo y se tuvo que repetir. Después de 9 días de deliberaciones, el jurado declaró a Spector culpable del homicidio en segundo grado de Lana Clarkson. En abril de 2009 Spector fue condenado a un mínimo de 19 años de cárcel revisable. El 16 de enero de 2021 falleció entre rejas a causa del coronavirus.