‘The Last of Us’: la serie de HBO Max se estrenará el 16 de enero

Después del revuelo causado por el desliz de la filtración de la fecha de estreno de la serie de HBO Max The Last of Us, por fin la plataforma de streaming la ha confirmado: el próximo 16 de enero. La serie está protagonizada por Joel, un contrabandista que tiene que escoltar a la adolescente Ellie a través de un Estados Unidos postapocalíptico.

La primera temporada de The Last of Us tendrá nueve episodios y está basada en el videojuego de 2013 del mismo nombre aclamado por la crítica desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para las plataformas PlayStation®. Esta ficción es una de las apuestas de HBO Max para 2023.

Un viaje brutal y desgarrador

The Last of Us nos traslada a un mundo postapolíptico 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Su protagonista es Joel, un superviviente nato, que es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Según explica la sinopsis de HBO Max: “Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir”.

HBO Max ha lanzado el primer tráiler de la serie con el que ya se pueden hacer una idea los seguidores de lo que les espera y cómo se ha representado ese mundo postapocalíptico.

El reparto de The Last of Us

La serie está protagonizada por el actor Pedro Pascal que interpreta el papel de Joel, el superviviente. Al actor chileno le hemos visto como el príncipe Oberyn Martell en Juego de Tronos, Javier Peña en la serie de Netflix Narcos y en la serie de Disney+, The Mandalorian. La niña a la que tiene que sacar de la la zona de cuarentena es Ellie a la que interpreta en la serie la actriz Bella Ramsey.

En el reparto de la serie están los actores Gabriel Luna que Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah y Murray Bartlett como Frank. Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. Ashley Johnson y Troy Baker también forman parte del reparto.

La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. Producida por PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.