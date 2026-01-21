Soy crítico de cine y ésta es la mejor serie de Netflix que he visto en 2026

Aunque llevamos pocos días del mes de enero, ya he visto este 2026 una serie que merece mucho la pena: El misterio de las siete esferas. Una cuidada miniserie de solo 3 episodios de Netflix dirigida por Chris Sweeney y basada en la novela homónima de la conocida autora británica Agatha Christie que se publicó en 1929. Una historia que cuenta con todos los ingredientes a los que nos tiene acostumbrados la autora: Un crimen inesperado, una lista de sospechosos, unas pistas deliberadamente engañosas, un o una detective inteligente y un final sorprendente. La novela El misterio de las siete esferas fue adaptada a este formato audiovisual por Chris Chibnall y está ambientada en los años veinte. Cuenta la historia de Lady Eileen, una joven detective amateur que decide investigar un crimen que ha tenido lugar después de una lujosa fiesta una mansión campestre de Inglaterra. Lady Eileen tendrá que descubrir quién es el asesino entre los numerosos sospechosos y la gran confusión que hay en la mansión.

La serie El misterio de las siete esferas es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones clásicas de misterio en las que un improvisado detective debe descubrir al culpable de un crimen entre un gran número de sospechosos de los cuales algunos van falleciendo en extrañas circunstancia. También es una oportunidad para disfrutar de la buena interpretación de actores de la talla de Helena Bonham-Carter, Martin Freeman, Mia McKenna-Bruce y Corey Mylchreest. El misterio de las siete esferas es una buena serie para comenzar este año 2026, aunque seguro que a lo largo del año se estrenarán nuevas producciones interesantes.

¿De qué trata la serie El misterio de las siete esferas?Esta nueva ficción de Netflix está ambientada en 1925 donde tiene lugar una fiesta en una lujosa mansión en la campiña inglesa que termina en una tragedia. Gerry Wade es un hombre al que le encanta dormir y alguno de los asistentes a la fiesta decide asustarle o gastarle una broma poniéndole ocho relojes despertadores programados para sonar a las 6:30 de la mañana. A esa hora comienzan a sonar los relojes y cuando Lady Eileen «Bundle» Brent, su prometida, papel interpretado con la actriz Mia McKenna-Bruce, entra en su habitación para ver porque no para ese sonido, descubre que ha fallecido en su cama.

Lady Eileen «Bundle» Brent no se cree que su novio se haya suicidado y decide convertirse en una joven detective amateur y comienza a investigar el caso para poder resolver el misterio y descubrir al asesino de la fiesta organizada por su madre, papel interpretado por la conocida actriz Helena Bonham Carter. Mientras va recopilando datos, Lady Eileen sacará a la luz toda una serie de secretos en los que están implicados varios miembros de la alta sociedad inglesa.

Además de esta serie, otras tres se han acercado a la obra literaria de la escritora Agatha Christie. La primera fue Poirot (1989-2013) cuyo protagonista era el actor David Suchet que está disponible en Filmin y la segunda Miss Marple (2004-2013) en la que actrices como Joan Hickson interpretan a la curiosa anciana detective que se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video. La tercera es Un matrimonio de sabuesos que está basada en la novela homónima de 1029 y los actores Francesca Annis y James Warwick dan vida a los personajes de Tommy y Tuppeence.

En cuanto las adaptaciones de las novelas de la autora a películas son muy numerosas, pero os podemos citar La casa torcida,, una de las que se puede ver en las plataformas de streaming, está disponible en Netflix y tiene en su reparto a los actores Chriistina Hendricks, Glenn Close, Terence Stamp y Gillian Anderson.

El reparto de esta serie de misterio y suspense

Las protagonistas de esta serie son las actrices Mia McKenna-Bruce que da vida a Lady Bundle Brent y Helena Bonham Carter a Lady Caterham. También tienen un papel de peso los actores Edward Bluemel como Jimmy Thesiger, Iain Glen como Lord Caterham y Martin Freeman como el superintendente Battle.

En el reparto de esta nueva miniserie también están los actores Hughie O’Donnell como Bill Eversleigh, Nyasha Hatendi como el Dr. Cyril Matip, Alex Macqueen como George Lomax, Nabhaan Rizwan como Ronny Devereux, Corey Mylchreest como Gerry Wade, Dorothy Atkinson como Lady Maria Coote, Mark Lewis Jones como Sir Oswald Coote, Tim Preston como Rupert «Pongo» Bateman y Ella-Rae Smith como Loraine Wade, entre otros.

El misterio de las siete esferas es una miniserie interesante, bien ambientada y que sorprende por la buena adaptación de la novela de la escritora británica Agatha Christie y la genial interpretación de algunas de sus protagonistas como Helena Bonham-Carter, Martin Freeman, Mia McKenna-Bruce y Corey Mylchreest.