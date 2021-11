John Wick 4 es la esperada continuación de la serie de películas que revitalizó a Keanu Reeves como una figura de acción dentro de la industria. La primer parte fue una producción algo más pequeña, pero su éxito llevó a que cada vez más actores reconocidos quisieran un hueco en la franquicia. La forma en la que está rodaba su acción, con grandes coreografías que trasladaban al espectador una sensación de realismo ultra violento, influyó en todo lo que llegó después en el género y ahora, su universo de asesinos se encuentra en plena expansión, gracias al spin off de Ballerina y la serie The continental, basada en el popular hotel donde estos sicarios llevan a cabo sus negocios. Esta continuación de la trilogía volverá a contar con nombres como el de Laurence Fishburne, Lance Reddick, Ian McShane y por supuesto Keanu Reeves, pero también con nuevas incorporaciones como la de Shamier Anderson.

Después de aparecer en varias series, Anderson saltó a la palestra y al reconocimiento gracias al éxito de Netflix, Polizón. Una producción que podríamos pensar que le llevó a triunfar en el casting para John Wick 4, sin embargo esa oportunidad le llegó de una compañera de profesión y miembro del reparto de John Wick 3, Halle Berry. Anderson aparece en Herida, el estreno como directora de Berry, disponible en Netflix y ha sido en su presentación oficial donde el actor ha querido agradecer la oportunidad a la ganadora del Oscar: “¡Estoy en John Wick con Keanu Reeves! Saludos a Halle Berry por darme la oportunidad que me llevó a eso”.

Shamier Anderson no explicó detalladamente cómo le ayudó Berry pero seguramente, le consiguió un hueco en su casting. El rol y la importancia de Anderson parecen un misterio. No sabemos si será un aliado o un enemigo de Wick, lo que sí sabemos es que no estará solo: Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada, Marko Zaror, Donnie Yen y Natalia Tena lo acompañarán como nuevas incorporaciones. En John Wick 3, Berry tuvo una breve aparición como aliada del protagonista, la cual se valía de dos perros para acabar con sus enemigos.

John Wick 4 se encuentra ahora mismo en fase de posproducción y se espera para el próximo 27 de mayo de 2022.