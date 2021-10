La irrupción de Ana de Armas en Hollywood ha sido rápida, explosiva y sobre todo rodeada de buenas decisiones y por supuesto, un gran esfuerzo por parte de la actriz de origen cubano. Primero fue la secuela Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve. Más tarde le llegaría un protagonismo absoluto en la cinta de Rian Jonhson donde encandiló a crítica y público, encarnando a la joven enfermera y cuidadora de Puñales por la espalda. Algo sorprendente, porque entre un reparto de nombres tan relevantes para la industria como Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon y Toni Collette es hacia ella, donde se dirigen todas las miradas. Su éxito más reciente ha sido la breve, pero intensa aparición en Sin tiempo para morir. Seguro que el despliegue de acción visto en la última aventura de Bond ha sido una de las razones por las que está llamada a ser la protagonista del spin-off de John Wick, Ballerina.

Según la información que publica Deadline, Ana de Armas estaría en conversaciones para interpretar a la protagonista de Ballerina, una historia (cómo no) de venganza, ambientada en el mundo de asesinos creado por Derek Kolstad y trasladado a la gran pantalla, gracias a la mirada de Chad Stahelski. El capítulo 4 de la franquicia se encuentra en plena postproducción, mientras que siguiendo con la expansión, produce la serie The Continental, centrada en el famoso hotel, considerado punto neutral sin violencia. En pleno apogeo de su fama y viendo el esfuerzo del entrenamiento de lucha y armas que ha soportado la actriz, parece la mejor opción.

Además de su posible participación en Ballerina, la agenda de Ana de Armas no se detiene, ya que tiene pendiente el estreno del thriller Deep Water, junto a su expareja Ben Affleck, The Gray Man, film de los hermanos Russo, donde volverá a compartir elenco con Chris Evans y Ryan Gosling y finalmente Blonde, el polémico biopic de Netflix sobre Marilyn Monroe. El spin-off no tiene fijada una fecha de estreno, en cambio la cuarta parte de John Wick se espera para el 27 de mayo del 2022.