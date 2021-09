Ana de Armas seduce Londres en la première de ‘Sin tiempo para morir’

Hace ya bastantes años que Ana de Armas hizo las maletas y dejó España para hacerse un hueco en el complicado y ambicioso mundo del cine internacional, al que pocos consiguen acceder. Gracias a su talento, esfuerza y belleza la hispano-cubano hace ya varios años que comenzó a hacerse un nombre y a tener cada vez papeles más relevantes. Este martes, la joven ha acudido al estreno de su nueva película, Sin tiempo para morir, la última saga de James Bond en la que comparte reparto con Daniel Craig.

Una cita que ha tenido lugar en Londres y en la que ha conseguido brillar gracias a un estudiado look, pues recordaba a uno de los vestidos que luce durante la película. Un vestido sanitado en color negro, con un generoso escote en forma de pico, tirantes tipo joya y una gran apertura en la falda que muestra gran parte de su pierna derecha. Una creación de Louis Vuitton que ha combinado con un sencillo peinado, el pelo suelto sobre la melena y el flequillo abierto, un maquillaje natural que solo resalta sus ojos. Para los pies unas altísimas sandalias en negro de tiras finas y como joyas pendientes y anillos de brillantes, a juego con los tirantes del vestido.

Si bien Ana de Armas siempre ha sorprendido en las alfombras rojas, desde hace unos años se ha notado un gran cambio en su forma de vestir. Algo que le debe a la estilista Karla Welch, quien también trabaja con otros famosos como Justin Bieber. De hecho, al poco de llegar al evento, Welch ha presumido del outfit en una storie que ha subido en su perfil de Instagram.

Hace unos días, Ana fue la invitada El Hormiguero donde hablo de esta entrega de James Bond: «Es un honor haber trabajado en esta película porque no es una saga cualquiera, es historia del cine. Además, ésta es muy especial porque vamos a ver la evolución de los personajes femeninos, ya no son chicas Bond, ahora son mujeres. Y también porque es la última de Daniel Craig y fue muy emocionante estar ahí con él el último día de rodaje y darte cuenta de lo que han significado estos quince años de su vida», dijo.

Para meterse en el papel de Paloma, la agente cubana de la CIA a la que da vida tuvo que someterse a un intenso plan de entrenamiento al que sin embargo no le pudo dedicar todo el tiempo que hubiera querido y es que, como explicó a Harper’s Bazaar, «estaba rodando Blonde y solo tenía unos días para entrenar, así que iba directamente de Blonde a rodar para Bond. No tuve tiempo realmente para llevar una dieta o a un entrenamiento específico porque mi calendario no me lo permitía».