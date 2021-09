Zara es sin que nadie lo dude una de las mejores y más grandes firmas «low cost» y con los años no deja de confirmar que lo suyo es lanzar prendas, calzado y accesorios que se acaban viralizando gracias a diseños que al mirarlos y sin saber la marca podríamos decir que pertenecen a firmas de alta costura. Es lo que está pasando con sus nuevas sandalias con tacón transparente. Unas sandalias «low cost» de Zara que no solo son tendencia sino que además podríamos decir de ellas que son como las de la alta costura.

Las sandalias «low cost» de Zara con tacón transparente que podrían ser de alta costura

Firmas como Chanel o las mismísima Manolo Blahnik han visto en los últimos tiempos como sus sandalias transparentes se convertían en un «must» entre las celebrities y ahora es Zara la que nos presenta dentro de su nueva colección de otoño 2021 unas sandalias que ya se han convertido en las más buscadas de la firma.

En concreto todo el mundo está hablando de las sandalias verdes con tacón transparente que os mostramos en imagen. Unas sandalias que cuentan con un bonito tacón de 10,4 cm de metacrilato transparente.

Además de ser tendencia gracias a ese tacón transparente, las nuevas sandalias de moda de Zara (que bien podrían ser también un modelo sacado de la colección de la diseñadora italiana Amina Muaddi), cuentan con una tira ancha en a parte de delante de efecto raso. La punta es cuadrada y la plantilla es de látex para que al llevarlas puestas sean mucho más cómodas.

Han sido elaboradas además teniendo conciencia medioambiental ya que están hechas en poliéster reciclado de plástico PET reciclado (rPET).

Unas sandalias espectaculares que además solo cuestan 39.95 €, un precio bastante alejado de lo que suelen costar las sandalias de las firmas antes mencionadas que pueden llegar a superar los 500 y hasta los 1.000 €.

Si deseas poder llevar las sandalias de la temporada, no tardes en hacerte con las tuyas en Zara. Se venden además en los números del 36 al 42 y si no te acaban de convencer por el color verde (aunque es uno de los más acertados para este otoño), las puedes comprar también en color naranja y rosa y combinarlas así con algún traje del mismo color (recordad que los colores llamativos son otra de las tendencias de este año) o porqué no, con un vestido tanto en blanco como en negro o unos simples jeans con una camiseta blanca.