Son varios los compañeros de profesión que se han puesto del lado de la actriz de Viuda negra en su conflicto legal contra Disney. La actriz le reclama a la compañía una compensación por sus pérdidas, tras el estreno simultáneo en cines y streaming que ejercieron con su última película en solitario. Scarlett Johansson, como muchos otros actores de primera línea en Hollywood, mantiene un contrato de compensación por el cual, reciben un porcentaje de los beneficios de la taquilla. De esta forma, la actriz cree que como en ningún momento le avisaron de que esa iba a ser la estrategia y de que ella, por su parte, no obtiene nada con las visualizaciones en Disney plus vio necesario un arreglo por todas esas entradas que no han llegado a las salas. Por su parte, desde la productora claman que esa táctica se debe a las necesidades de una pandemia que ha hecho mucho daño a la industria. Una de las actrices que la defendió fue Jamie Lee Curtis y ahora ha explicado por qué lo hizo.

El pasado septiembre, la actriz protagonista de la franquicia Halloween publicó en una entrada para la revista Time, una lista para las 100 personas más influyentes del 2021. “Me pidieron que escribiera sobre ella en la revista Time, siempre pensé que era genial y creo que lo está haciendo y diciendo en esta demanda es importante”, señalaba Curtis. Además infirió en el hecho de que su compañera de profesión ofreció una “respuesta brillante a una manipulación de la vida real…cuando presentó una demanda por incumplimiento de contrato contra el estudio”. Jamie Lee Curtis cree además que el mensaje que lanzó Johansson es poderoso: “Ya sea como un asesino con conciencia, un actor con un centro emocional o habiendo dado a luz a su segundo hijo, una madre feroz, el mensaje es claro: no jodas con esta mama oso”.

Hay que recordar que en la ficción, la heroína de Marvel interpretó a Janet Leigh, la madre de Curtis en la película de 2012 sobre Alfred Hitchcock. En la entrevista para Entertainment Tonight, finalmente Curtis describió a Johansson como “jodidamente genial”, destacando que siempre había mostrado en la gran pantalla “una gran empatía y emoción”.

El viernes pasado, Disney y la actriz llegaron a un acuerdo para cortar el pleito antes de que fuese a mayores. Sin embargo, los términos de ese acuerdo no han sido revelados públicamente.