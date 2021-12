El actor ganador del Oscar Nicolas Cage (sí, tiene una estatuilla) está a punto de estrenar la que puede ser, la historia más rocambolesca de su filmografía y eso, es mucho decir. El sobrino de Francis Ford Coppola lleva una década estrenando títulos menores, algunos de ellos directamente al formato doméstico, pero lo cierto es que últimamente está apostando por proyectos tan arriesgados y posiblemente generadores de tantos memes, que una parte de nosotros, quiere que le vuelvan a salir las cosas bien al bueno de Nic. Al menos, no ha caído en el olvido, ya que Universal Pictures ha contado con él para ser una versión ligera de Drácula en la película titulada Renfield. No obstante, lo que más curiosidad está levantando es The Unbearable weight of Massive Talent, la película en la que se interpreta así mismo y que ya cuenta con un primer tráiler.

El actor fue noticia hace algunas semanas, al señalar que esa versión de sí mismo era incluso demasiado neurótica para él: “Me han dicho que es una buena película. Mi mánager, Mike Nilon, que también es productor, la vio. Estaba muy feliz. Me dijeron que al público le encantó la película. Pero es demasiado viaje loco para mí ir a un cine y verme interpretar la versión de mí, altamente neurótica y llena de ansiedad”.

El argumento oficial es el siguiente: Nicolas Cage está desesperado por conseguir un papel para una película de Quentin Tarantino. Además de eso, mantiene una relación complicada con su hija y está lleno de deudas. Su descalabro económico le obligará a aparecer en la fiesta de cumpleaños de un multimillonario mexicano, fan del actor (Pedro Pascal) que es en realidad un narcotraficante de un cartel de la droga muy peligroso. Cage será reclutado por la CIA para obtener información del cartel, el cual tiene secuestrada a la hija de un candidato a la presidencia de México.

The Unbearable weight of Massive Talent se estrenará en los cines norteamericanos el próximo 22 de abril del 2022. Desgraciadamente, en nuestro país todavía no tiene distribución.