Nicolas Cage se ha convertido con el tiempo en un meme viral de internet por derecho propio, debido en gran parte a todas las excentricidades que rodean su vida privada. El ganador del Oscar fue un héroe de acción a finales de los 90, representando siempre un rol relevante en los principales estrenos que de forma habitual, se comportaban lucrativamente en taquilla. Sin embargo, su vida profesional dio un vuelco cuando su figura profesional se agotó pero sobre todo, cuando su contable se dio a la fuga con todo su dinero. Circunstancia que llevó a Cage a aceptar todos los trabajos que le llegasen, independientemente de su calidad.

No todo son malas noticias para el sobrino de Francis Ford Coppola, ya que la crítica ha elogiado su actuación en Pig y tiene pendiente de estreno, la que es sin duda su propuesta más loca: The Unbearable Weight of Massive Talent. La podremos ver en abril de 2022, aunque el que no quiere verla es el propio Cage.

En la cinta, el actor hace de sí mismo intentando sobrevivir como actor mientras busca desesperadamente, obtener un papel en una película de Quentin Tarantino. Las deudas comienzan a hacer mella en él, por lo que se ve obligado a aparecer en la fiesta de un multimillonario mexicano (Pedro Pascal) que es fan de su carrera. El cumpleañero le obliga a recrear escenas de sus icónicas películas de acción, pero lo grave ocurre cuando descubre por parte del FBI que ese hombre es en realidad un narcotraficante muy peligroso que ha secuestrado a la hija de un político de México. Cage es reclutado por la agencia federal para ser el héroe una vez más.

No podremos saber la opinión del actor sobre la película ya que ha asegurado a Collider que nunca la va a ver. “Me han dicho que es una buena película. Mi mánager, Mike Nilon, que también es productor, lo miró (…) Pero es un viaje demasiado loco para mí ir al cine y verme interpretar la versión altamente neurótica y llena de ansiedad de Tom Gormican (el director) de mí”, aseguraba el actor.

Cage contaba la discusión que tuvo con Gormican alrededor de “esa versión” de sí mismo: “Le dije ´Tom, ese no soy yo en realidad. Realmente soy de momentos tranquilos, meditativos y reflexivos. No soy este tipo neurótico y lleno de ansiedad todo el tiempo”. Gormican respondió, asegurando que “el neurótico Cage es el mejor Nicolas Cage”. Rendido, el actor cedió pero dejó claro que no vería luego la película: “Esta bien, está bien. Haré lo que quieras. No lo veré. Pero espero que lo disfrutes”.