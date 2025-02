La polémica le pasa factura a Karla Sofía Gascón: el BAFTA se lo lleva Mikey Madison

Aunque era favorita, Karla Sofía Gascón no ha ganado el premio BAFTA como Mejor Actriz Principal. En su lugar, el galardón se lo ha llevado Mikey Madison (Anora) Sin embargo, Emilia Pérez sí ha conseguido el galardón que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión a Mejor Película Extranjera así como Zoe Saldaña el de Actriz Secundaria.Gascón, primera mujer transgénero en ser nominada a un Oscar, ha sido cancelada por gran parte de la industria tras salir a la luz una serie de tuits suyos escritos hace años, por lo tanto, La artista española no ha acudido a la ceremonia de los BAFTA y se desconoce si irá a la de la Academia de Hollywood el próximo 2 de marzo aunque Netflix (distribuidora de la película) se ha negado a pagarle el viaje y el alojamiento.

El director de ‘Emilia Pérez’ sí se acuerda de Karla Sofía

Durante su discurso al recoger el BAFTA a la Mejor Película de Habla No Inglesa, el director Jaques Audiard, ha mostrado su agradecimiento «a todos los que trabajaron incansablemente en la película». También, a Karla Sofía Gascón a quien ha enviado «un abrazo» desde el escenario del Royal Festival Hall. Audiard, quien ha declarado que el «español es una lengua de pobres», parece que quiere reconciliarse con la actriz española después de cargar duramente contra ella.

Zoe Saldaña sí gana el BAFTA

Por su lado, Zoe Saldaña, compañera de reparto de Gascón, se ha olvidado de ella en su discurso al recoger el BAFTA a la mejor actriz de reparto.»Mis niños me habían dicho que no llorara. Se trata de toda una validación, de un verdadero honor (…) Ha sido el desafío creativo de toda una vida», ha resumido Saldaña, visiblemente emocionada. .

Unas semanas antes , la actriz tuvo duras palabras hacia Karla Sofía Gascón: «Me entristece mucho porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia las personas de ningún grupo. Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que formaron parte, que forman parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y esto me entristece”.

La polémica de Karla Sofía Gascón

La actriz española Karla Sofía Gascón es la favorita a mejor actriz en todos los premios cinematográficos de esta temporada por su papel en la película Emilia Pérez. En cambio, ha lleva semanas sin aparecer públicamente.

Netflix ha decidido volver a vetarla de nuevo tras sus polémicos comentarios en redes sociales. La plataforma ha decidido apartarla para proteger las otras nominaciones de la película (11 de los Bafta, 13 en los Oscar).

La actriz española se ha visto envuelta en una polémica por una serie de mensajes racistas y xenófobos publicados en redes sociales hace varios años. La española aseguró la semana pasada en un comunicado que se mantendría en «silencio» para no perjudicar a la película en la carrera a los Óscar y dejaría que «el trabajo hable por sí solo».

Apoyo de la industria española

El veto a la actriz por parte de Netflix y Hollywood ha sido criticado por actores españoles durante la ceremonia de los premios Goya. Entonces, entre ellos, actores como Anabel Alonso aseguró que la reacción contra Karla Sofía Gascón «me parece que es desmedida y desproporcionada». Respecto a los mensajes, la actriz reconoció que «los tuits no los comparto, pero me parece una reacción exagerada, sobre todo, porque empezó en Norteamérica sabiendo que tienen un presidente que dice cosas mucho más bestias». La actriz Aitana Sánchez Gijón, que recibió el Goya de Honor, destacó: «Ella ha decidido mantenerse en silencio, hay que dejarla tranquila, ¿no os parece?». En cambio, durante la ceremonia Pedro Sánchez evitó defender a la actriz española, que ha sido vapuleada por sus comentarios en redes sociales de hace unos años desde que salieron a la luz.