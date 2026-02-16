La película de terror sobre la mitología vasca que sólo está en Prime Video: nominada a 3 premios Goya

Con los Premios Goya 2026 a la vuelta de la esquina, los espectadores encuentran en las plataformas de streaming un acceso brutal a la mayoría de títulos nominados. La mayoría de ellos están localizados en el catálogo de Movistar Plus, el servicio de vídeo bajo demanda que en pocos días estrenará Los domingos, la gran favorita de la noche. Sin embargo, nuestra recomendación de hoy es una película de terror española que únicamente está en Prime Video: Gaua, el nuevo proyecto del cineasta Paul Urkijo Alijo.

Estrenada el 14 de noviembre de 2025, Gaua lleva en el abanico de contenidos de la marca de Amazon desde finales del pasado mes de enero. Su paso por salas fue discreto, pero perteneciendo a una temática de nicho en nuestro país, el mercado doméstico la ha catapultado hacia la viralidad más inmediata. Porque en una ceremonia dominada por productos como Sirat, Sorda, Maspalomas o Romería, el trabajo de Alijo vuelve a funcionar como un crisol de originalidad, ampliando un registro de géneros que quizás en España está un tanto encorsetado dentro del drama. Por eso, esta película de terror española ha encontrado en Prime Video el ecosistema perfecto para destacar con su narrativa folk horror cuya trama encandilará a los fans de títulos como La bruja (2015). No obstante ¿de qué trata realmente Gaua? ¿quién aparece en su reparto? ¿cuántas nominaciones tiene en los próximos Goya?

‘Gaua’: sinopsis y reparto

Partiendo de la mitología vasca, Gaua se ambienta en el siglo XVII y sigue a Kattalin, una mujer que durante una noche intenta escapar de su marido maltratador ocultándose en la oscuridad del bosque. Allí, se encuentra con tres lavanderas que comienzan a contarle historias de miedo y rumores del pueblo. Sin saberlo, Kattalin terminará formando parte de esos cuentos cuya temática se centra en temas como el empoderamiento y la liberación.

El elenco está comandado por Yune Nogueiras (La infiltrada) y cuenta con un casting secundario repleto de rostros conocidos en el audiovisual patrio. Ahí están Elena Irureta (Patria), Ane Gabarín (20.000 especies de abejas), Iñake Irastorza (Cuéntame cómo pasó) y Erika Olaizola (Oreina), entre otros.

Urkijo Alijo no es ningún realizador novato en el apartado mágico y sobrenatural del cine nacional. Pues es el responsable de la valorada Irati (2022), la cual está disponible gratis en la plataforma de RTVE Play y de Errementari (2017), su debut cinematográfico. En las tres, el vitoriano hace gala de una dirección detallista, centrado en un folklore tradicional que utiliza como excusa para exponer, plasmar y reflexionar sobe temas universales.

La película de terror española que brilla en Prime Video

Actualmente, Gaua (que significa «la noche» en euskera) es la cuarta película más vista en Prime Video dentro de la categoría de fantasía. Está nominada en tres categorías de los Goya 2026; mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos especiales. Consideraciones en las que tendrá que competir con producciones como El cautivo, Un fantasma en la batalla o Sirat, entre otras.