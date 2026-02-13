Nominada a 8 premios Goya y un éxito en la taquilla: la mejor comedia de Mario Casas ya está en Movistar Plus

En la actualidad no resulta nada sencillo encontrar una película que logre la armoniosa aceptación de la crítica y el público con además, un triunfo solvente de taquilla y el reconocimiento académico de los grandes premios. Y sí, sabemos que muchos están pensando en la genial Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, pero al aplaudido filme de la de Baracaldo todavía le quedan varios días para su estreno en el streaming. Hoy, nuestra recomendación pasa por una de sus principales rivales en los premios Goya 2025: La cena se estrena hoy en el catálogo de Movistar Plus.

Adaptando la obra homónima del dramaturgo José Luis Alonso de Santos, esta comedia negra sobre el fin de la Guerra Civil española llegó al patio de butacas nacional el 17 de octubre del pasado 2025. La respuesta de la prensa especializada fue fantástica, destacando la gran factura de un proyecto que pone el foco en la destreza de su reparto y en un reconocible desempeño referencial berlanguiano. Tras el encanto de la crítica, el público acudió en masa a verla consiguiendo que La cena fuese el quinto largometraje español más taquillero del 2025. Recaudó más de 3 millones y medio de euros y con 8 nominaciones será el próximo 28 de febrero, una de las principales candidatas de los Goya 2026. No obstante ¿de qué trata realmente La cena? ¿Sólo está disponible en Movistar Plus? ¿Quién aparece en su reparto?

‘La cena’: a carcajada limpia en Movistar Plus

La sinopsis oficial es la siguiente: «Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú».

El elenco concentra a lo mejorcito del campo interpretativo español. Desde Mario Casas a Asier Etxandia, pasando por un divertidísimo Alberto San Juan y Nora Hernández. Tras ellos, están Elvira Mínguez, Óscar Lasarte, Martín Páez, Toni Agustí y Ferran Gadea, entre otros.

El filme está dirigido por Manuel Gómez Pereira, responsable de Un funeral de locos (otro de los grandes taquillazos del 2025) y nominado anteriormente por la Academia a la mejor película por Boca a Boca en 1996 y al mejor documental por ¡Hay motivo! en 2005. La adaptación al libreto corre a cargo del propio Pereira y de los guionistas Joaquín Oristrell (Éxtasis) y Yolanda García Serrano (La tribu).

La cena sólo está disponible bajo suscripción en Movistar Plus, aunque los espectadores de Prime Video y Filmin también pueden acceder a ella vía alquiler o compra.

¿Qué posibilidades tiene en los Goya 2026?

La 40ª. edición de la fiesta del cine español tiene a Los domingos como la principal favorita de la noche. Sobre todo dentro de las grandes categorías. Sin embargo, no sería nada extraño ver cómo la cinta triunfa en categorías como la mejor guion adaptado, diseño de vestuario o incluso la consideración de mejor canción por Y mientras tanto, canto de Víctor Manuel.