Febrero está siendo un mes lleno de estrenos para las principales plataformas de streaming. Mientras HBO Max prepara la llegada de títulos como Dune o Maligno, en Netflix ya se puede ver la candidata mexicana a los Oscar 2022: Noche de fuego. Sin embargo, la película de suspense de Amazon Prime que está enganchando a la pantalla a todo el mundo se llama My son, una historia protagonizada por el siempre eficiente James McAvoy.

El director Christian Carion firma el remake de una película francesa que dirigió él mismo en 2017, esta vez desde suelo británico y con el soporte que da una estrella internacional de la talla de McAvoy y su coprotagonista Claire Foy (The Crown, The first man). Las sinopsis oficial de My son dice lo siguiente: “Edmund Murray recibe la llamada de su ex esposa, llorando. Su hijo de 7 años ha desaparecido cuando se encontraba de campamento. Lejos de parecer un descuido, pronto queda claro que ha ido secuestrado. Atormentado por haber sido un padre ocupado y poco presente en la vida de su hijo, Edmond entrará junto con su ex mujer en una espiral de angustia y desesperación”.

Una improvisación total

Aunque este tipo de tramas pueda parecer habitual en cualquier película de suspense, la originalidad de My son reside en el método de interpretación que su director y equipo han construido en torno a la actuación de McAvoy. El escocés ha improvisado el 100% de su actuación, respondiendo a los estímulos que otros miembros del reparto le proponían, así como el comportamiento ante situaciones planteadas al momento por el propio Carion. McAvoy no conocía ningún diálogo ni cómo terminaba esta historia hasta el momento de filmarla.

Una forma revolucionaria de plantear un rodaje, ya que aunque a menudo en este arte se ejerza la improvisación, normalmente hablamos de una escena o secuencia y no de una historia que dura una hora y media. No obstante, el revolucionario enfoque consigue que el público se sorprenda al mismo tiempo en el que el personaje va conociendo la historia sobre la situación de su hijo. La tensión y el suspense convierten a My son en la opción ideal para ver quedar expectantes delante de la pantalla durante el fin de semana.