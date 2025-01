Pasó desapercibida pero esta película de Netflix es oro: 90 minutos de miedo y angustia

El constante goteo de estrenos en el streaming lleva a que la suerte en la planificación estratégica de los mismos, sea fundamental para una llegada óptima a la audiencia. Por eso, sumado a las novedades de cada fin de semana en la cartelera, las plataformas de vídeo bajo demanda nutren semanalmente sus catálogos con largometrajes, llevando al terreno del hito, la intención de estar «actualizado» dentro de-valga la redundancia-la actualidad cinematográfica. Así, en estos tiempos el papel de los prescriptores se ha vuelto fundamental, sobre todo en una selección doméstica cada vez más inabarcable. El zapping deriva ahora en la navegación por un abanico de contenidos que, a través de algoritmos específicos, recomiendan ciertas historias y desechan otras. Con motivo de esta problemática, hoy queremos poner en relevancia una desapercibida película de Netflix perfecta para los amantes del terror y el suspense.

Si eres una de esas personas a las que títulos como Un lugar tranquilo o A ciegas entusiasmó en su momento, el filme que hoy proponemos es la perfecta simbiosis de ese tipo de narraciones, donde lo oculto y la tensión constante están aseguradas. La cinta no es otra que The Silence, un thriller enmarcado en un futuro postapocalíptico que la «Gran N roja» estrenó en 2019. Año donde pasó desapercibida como película dentro de toda las ofertas fílmicas de Netflix de esa temporada. Porque entre otras cosas, hablamos de una etapa en la que la empresa liderada por Ted Sarandos desembolsaba grandes cantidades con el afán de atraer a los grandes cineastas y estrellas de la industria. Ahí están ejemplos de la talla de El irlandés de Martin Scorsese o de la frenética 6 en la sombra que dirigió Michael Bay. Pero es que a esto se le suma obras animadas tan redondas como Klaus, épicas medievales de la factura de The King o propuestas autorales potentísimas como la Historia de un matrimonio de Noah Baumbach. La ristra de óperas con rostros de renombre que definitivamente, terminó condenando a The Silence a un escalón menor de reconocimiento popular. Pero, ¿de qué trata esta producción alemana?

La desapercibida película de Netflix

Traducida con literalidad como El Silencio, dicho proyecto adapta la novela homónima de Tim Lebbon, cuya sinopsis oficial es la siguiente: «Un grupo de científicos descubre en unas minas, una nueva especie de criaturas aladas que se guían por el sonido. Pero estas, matan violentamente a los investigadores y terminan escapando del lugar. Bajo ese pretexto, la familia de la protagonista Ally Andrews tendrá que sobrevivir en su viaje hacia un lugar seguro. Un recorrido que por supuesto, tendrán que hacer en silencio».

Para versionar en la pequeña pantalla la obra de Lebbon, el estudio californiano contó con John R. Leonetti. Un hombre que en realidad es todo un veterano en el género del terror y la fantasía. Leonetti comenzó sus andanzas en el celuloide como director de fotografía de cintas tan popularmente conocidas como La máscara, Insidious o Expediente Warren: The Conjuring. Aunque bien pronto dio el salto a la dirección fílmica, gracias al spin-off de Annabelle y anteriormente, con otras producciones de serie B que fueron directas en su momento al mercado doméstico.

Para trasladar la novela al campo del guion, Leonetti contó con los hermanos Van Dyke (Carey y Shane). Responsables del libreto de Atrapados en Chernóbil y de la polémica No te preocupes querida. Por ello y con un planteamiento muy parecido al de la saga iniciada por John Krasinski, The Silence juega abiertamente con todas vicisitudes del entorno para retratar cualquier situación que genere ruido como una amenaza para los protagonistas.

Un reparto protagonista reconocible

Puede que The Silence pasase desapercibida como película de Netflix. Sin embargo, su casting principal no puede dejar indiferente a nadie que haya sido un espectador recurrente tanto de la gran pantalla, como del streaming. Para empezar, en el reparto protagonista destaca el nominado al Oscar, Stanley Tucci, intérprete multidisciplinar al que recientemente hemos podido ver en la elogiada Cónclave, pero también en otras grandes propuestas de Hollywood como Los juegos del hambre, La terminal y Camino a la libertad. Seguidamente tenemos a Kiernan Shipka, la joven estrella de Mad Men y de la tristemente cancelada Sabrina de Netflix. Por último la estrella de El señor de los anillos: Las dos torres y de El retorno del Rey, Miranda Otto, completa el reparto principal.

Con una hora y media de duración, The Silence está disponible en Netflix y en Filmin.