Casi lo prohíben en Corea del Sur: el drama que ya es todo un éxito en Netflix

Las series coreanas se han convertido en las preferidas de muchos espectadores en los últimos años y cuentan con numerosos seguidores en todo en el mundo. En el catálogo de la plataforma de streaming Netflix se pueden encontrar algunas de los más vistas a nivel internacional como las dos temporadas de El juego del calamar, Estamos muertos o La Gloria. Aunque en Europa y en otros lugares del mundo estas series les encantan a los usuarios, algunas de ellas como Mr. Queen han sido muy criticadas en Corea del Sur. Esto es lo que ha ocurrido hace poco con la serie When the phone rings que fue bien acogida en Netflix y se mantuvo en el Top10 durante bastante tiempo, pero los espectadores coreanos no se entusiasmaron con este nuevo K-Drama. En algunos casos estos K-Dramas pueden ser censurados, prohibidos o cancelados en Corea del Sur por su trama, sus escenas, sus actores o su producción, entre otros factores.

Uno de los dramas coreanos que fueron retirados de las plataformas de streaming fue la serie Mr. Queen. La razón parece ser que estaba relacionada con que los internautas no estaban conformes con la representación histórica de la serie. Incluso para algunos fue por la confusa relación LGBT que se daba a entender por parte del protagonista que se traslada de la Corea actual a 1851 donde se mete en el cuerpo de una mujer: la reina Cheorin. Esta situación también la sufrió la serie Extracurricular que fue prohibida en Corea del Sur por ser demasiado violenta.

La polémica con la serie Mr. Queen en Corea

La serie Mr Queen, que actualmente se puede ser en Netflix, fue muy criticada por los internautas coreanos hasta el punto de que fue retirada de las plataformas de streaming del país el 21 de marzo de 2022 al ser acusada de distorsionar la historia de Corea. Esta serie en la que se mezcla la historia, el romance y la fantasía fue emitida originalmente por TVN y estaba basada en la serie web china Go Princess Go de 2015, que a su vez se inspiraba en la novela homónima de Xian Chen. La productora CJ ENM anunció en esa fecha que había decidido eliminar la serie de las plataformas de streaming coreana y servicios de repetición.

La serie Mr. Queen cuenta la historia de Jang Bong-hwan, un prestigioso chef que es considerado uno de los mejores en la alta cocina coreana en la Corea del Sur actual. Gracias su impecable trayectoria ahora está trabajando como chef en la Casa Azul, la residencia oficial del Presidente de la República de Corea del Sur.

Jang Bong-hwan, además, es un hombre que tiene mucho éxito con las mujeres por su carácter encantador. Todo cambiará para él cuando es víctima de una trampa por sus enemigos, los cuales consiguen que sea despedido de su trabaja y, además, lo inculpan por delitos de corrupción. Bong-hwan es perseguido por la policía, sufre un accidente y aparentemente muere, pero en realidad su alma se transporta a 1851 y se mete en el cuerpo de Kim So-yong, la reina Cheorin, uno de los personajes históricos más importantes de esa época histórica.

Convertido en Kim So-yong, la reina Cheorin, descubrirá grandes intrigas dentro de su propia corte y se tendrá que enfrentar a la nueva situación en la que se encuentra. Además, deberá acostumbrarse al hecho de que ahora es una reina de la era Joseon y está casada con un hombre, el también joven Rey Cheoljong, y su cuerpo de mujer está desarrollando diversos sentimientos hacia su marido.

Lo que no gusto nada a los internautas coreana fue la supuesta ridiculización de personajes que existieron en la vida real y por eso la serie al final fue retirada de todas las plataformas de streaming del país. Pese a esto, Mr. Queen tuvo un gran éxito de audiencia en Netflix en muchos países y estuvo en el Top10 de la plataforma de streaming.

El reparto de este drama coreano

La serie coreana Mr. Queen está protagonizada por Shin Hye-sun que interpreta el doble papel del chef Jang Bong-hwan y de Kim So-yong, una mujer de la aristocracia que se convierte en reina consorte,al casarse con el rey Cheoljong. El actor Kim Jung-hyun da vida a Cheoljong de Joseon, el vigesimoquinto rey de la dinastía Joseon.

La actriz Cha Chung-hwa interpreta el papel la dama de la corte Choi, que es la jefa de todas las sirvientas, y Chae Seo-eun a Hong Yeon, la leal sirvienta de la reina Cheorin. También en el reparto están Yoo Min-kyu como el Príncipe Youngpyung, el medio hermano mayor del Rey Cheoljong y Lee Jae-won, un amigo del Rey Cheoljong desde sus días en el exilio en la Isla Ganghwa.

También en el reparto de Mr. Queen están los actores Bae Jong-ok como reina Soonwon, Kim Tae-woo como Kim Jwa-geun, el hermano menor de la reina, Na In-woo como Kim Byung-in, el hijo adoptivo de Kim Jwa-geun, Jeon Bae-soo como Kim Moon-geun, el padre de la reina Cheorin, Yoo Young-jae como Kim Hwan, un joven aristócrata y Seol In-ah como Cho Hwa-jin, la concubina real, entre otros muchos.