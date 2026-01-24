Nuevo vistazo al Lobo de Jason Momoa: el actor ha nacido para el papel que debutará en ‘Supergirl’

El cine de superhéroes vivirá un momento crucial para su futuro en 2026. Básicamente porque a finales de año, Marvel estrenará su largometraje más ambicioso hasta la fecha. Sí, hablamos de Vengadores: Doomsday. Cinta que supondrá el regreso de Robert Downey Junior como villano. Verle bajo la máscara del doctor Doom es la imagen más buscada por los fans del género y, a pesar de de que todavía tardaremos bastante en verle en el rol antagonista, otro actor y personaje icónico acaba de causar un subidón de expectación entre los acólitos de DC: el Lobo de Jason Momoa muestra su aspecto final.

El hawaiano no es ni mucho menos, ajeno a las adaptaciones del mundo de las viñetas. Durante más de un lusto, la estrella de Juego de Tronos asumió el papel de Arthur Curry, el Aquaman de la Liga de la justicia de Zack Snyder. Sin embargo y tras finalizar el arco interpretativo del héroe acuático el pasado 2023 con Aquaman y el reino perdido, Momoa fue fichado por James Gunn para ese nuevo DCU (Detective Comics Universe) que comenzó en verano pasado con el estreno de Superman. Lobo debutará en la cinta Supergirl y hace escasas horas, tanto Warner como el propio Jason Momoa han compartido un vídeo oficial presentando al carismático mercenario espacial.

El Lobo de Jason Momoa en ‘Supergirl’

Supergirl llegará a los cines el próximo 26 de junio, siendo de esta forma la segunda película del nuevo cosmos de historias que están creando en conjunto tanto Gunn como el productor ejecutivo, Peter Safran. En esta ocasión, la dirección corre a cargo de Craig Gillespie, responsable de Yo, Tonya y Cruella. Aunque claro está, la gran protagonista no es otra Milly Alcock. La actriz de La casa del dragón ya fue presentada como Kara Zor-el en Superman y ahora tendrá su propio largometraje adaptando la miniserie de Tom King, Supergirl: Woman of tomorrow.

It’s called making an entrance. #Supergirl lands in theaters June 26. pic.twitter.com/OufJE4AiVl — Supergirl (@supergirl) January 23, 2026

Hace meses, el estudio compartió el primer adelanto en el que Lobo aparecía un breve instante. Ayer, no es que Warner nos regalase una amplia radiografía de la representación del alienígena. Pero el material promocional sí que nos otorga el aspecto final del rostro de Lobo con la caracterización de Jason Moma y también, un vistazo inicial a su imponente moto.

En el elenco, aparte de Alcock y Momoa, tendremos a Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, David Krumholtz, Emily Beecham y David Corenswet, quien volverá a encarnar al hombre de acero en un cameo de tiempo en pantalla, seguramente parecido al que tuvo en su momento el personaje de Alcock en Superman. Eso sí, por muchos grandes intérpretes que aparezcan en pantalla, poco pueden hacer ante la enternecedora vuelta de Krypto, el rebelde perro superhéroe de Superman y su prima.

¿De qué trata esta aventura espacial?

Como ya hemos explicado, Supergirl adaptará directamente la obra de King con sus correspondiente licencias cinematográficas. Bajo una resaca constante, la solitaria vida de Kara se encontrará de bruces por la necesidad de venganza de una joven alienígena llamada Ruthye Marye Knoll, quien precisa de la ayuda de la superheroína para luchar contra Krem de las Colinas Amarillas, un asesino que mató a su padre y robó la legendaria espada familiar.

Tendremos que esperar hasta verano para ver esta cinta cuya estética y tono nos recuerda tanto a la saga de Guardianes de la galaxia de Marvel.