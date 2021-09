Desde la IATSE (La Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales), uno de los sindicatos más grandes de la industria cinematográfica norteamericana están molestos debido a las condiciones de trabajo cada vez más adversas, los bajos sueldos y las preocupaciones a nivel de la seguridad. Unas protestas que se han ido agravando a lo largo del tiempo y que parecen estar creando el caldo de cultivo de una nueva huelga en Hollywood.

Ha sido el propio sindicato el que ha notado el aumento de estas protestas. El IATSE representa a aproximadamente 150.000 artesanos de la industria a los que han pedido una autorización para ir a la huelga tras varios meses de negociaciones contractuales con los productores. La organización y los trabajadores no están solos en sus protestas, pues actores de primera línea de Hollywood han apoyado estas protestas: Seth Rogen, Ben Stiller, Matthew Cherry, BradleyWhitford, Anthony Rapp, Jane Fonda y Rachel Zegler, han sido sólo algunas de las figuras que en sus redes sociales han respaldado los derechos de los miembros de la IATSE.

if you enjoyed our trailer for west side story, you must know that none of the beauty of our film would be possible without the tireless efforts of our incredible crew. crews work harder than anyone in the business, and deserve the best treatment. #IASolidarity #IALivingWage

