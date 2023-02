Una nueva experiencia de ‘Avatar’ llega a los parques temáticos de Disney

La última conferencia de Disney, comandada por el nuevo CEO Bob Iger, ha tenido dos principales noticias tristemente contrapuestas. La primera el anuncio aplaudido por fans de Frozen 3, Toy Story 5 y una nueva película de Zootrópolis y la segunda, las pérdidas financieras que supondrán despidos masivos. Entre esta dicotomía, Iger también comunicó que los parques temáticos de Disneyland recibirían una nueva experiencia basada en la franquicia de Avatar, de momento eso sí, tan sólo en el parque de California.

Una noticia que viene precedida del absoluto y rotundo éxito de Avatar: el sentido del agua en los cines de todo el mundo. La secuela dirigida por James Cameron es a día de hoy la cuarta película más taquillera de la historia del cine, a poca distancia de la tercera que es Titanic (también dirigida por Cameron). La cinta original recaudó casi 3.000 millones de dólares, lo que sumado a las nuevas aventuras de la familia de Jack Sully supone “una motivación extra” por parte de la compañía para, no sólo continuar filmando largometrajes hasta 2026, sino ampliar sus espacios en los parques temáticos. En el comunicado, Iger señaló lo siguiente:

“Avatar: el sentido del agua de James Cameron, que será una de las películas más exitosas del trimestre, se convirtió en la cuarta película más grande de todos los tiempos a nivel mundial con cerca de 2.200 millones de dólares recaudados en taquilla hasta la fecha. La popularidad mundial de esta película dará como resultado la creación de más oportunidades para que los fanáticos se involucren en la franquicia. Lo han estado haciendo en ‘Pandora: the World of Avatar de Disneyworld, así como en los cines de todo el mundo. Hoy me complace anunciar que traeremos una emocionante experiencia de Avatar en Disneyland. Muy pronto compartiremos más detalles al respecto”.

En su momento, la experiencia del parque obtuvo dos atracciones en 2017. Una, la “Na’vi River Journey”, un paseo en barco familiar y “Avatar Flight of Passage”, un simulador en movimiento de 3D, que permite a los visitantes montarse en la parte trasera de un Banshee (las criaturas voladoras que conocimos en la primera entrega de la franquicia). Por el momento, esa es la principal información que hay acerca del proyecto de nuevas atracciones.

Avatar 3 se estrenará en 2024, Avatar 4 en 2026 y Avatar 5 en 2028. La franquicia goza de una mejor salud que nunca.