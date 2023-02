Disney anuncia que ‘Toy Story 5’ está en camino

Woody, Buzz y toda la pandilla de juguetes volverán a reunirse en una quinta entrega, según ha anunciado el CEO de la compañía, Bob Iger. De esta forma Toy Story 5 se convierte automáticamente en uno de los proyectos más esperados de la casa del ratón, en una noticia que viene acompañada del anuncio de otras continuaciones de franquicias exitosas de la marca como son Frozen 3 y Zootropolis.

“Hoy me complace anunciar que tenemos secuelas en proceso en nuestros estudios de animación para algunas de nuestras franquicias más populares. Tendremos más para compartir sobre estas producciones pronto, pero este es un gran ejemplo de cómo nos estamos apoyando en nuestras marcas y franquicias inigualables”, señalaba el presidente de la compañía. Las tres marcas son, seguramente, las más potentes a nivel comercial, siendo elogiada además por la crítica. Toy Story 4 por ejemplo, recaudó más de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial, siendo nominada a su vez a dos Oscar; mejor cinta de animación (reconocimiento que ganó) y mejor canción por “I Can’t Let You Throw Yourself Away” de Randy Newman.

Prácticamente, lo mismo sucede con Frozen. La primera parte se llevó el premio de la Academia a mejor película de animación y se llevó también la estatuilla por el superéxito de ventas “Let It Go” y su segunda parte es el segundo filme de animación más taquillero de la historia, sólo por detrás del live action del Rey León. Sin ser tan relevante como las otras dos, Zootrópolis consiguió ganar más de 1.000 millones en la taquilla y ganó su respectivo Oscar en la categoría de animación en el año 2017.

Toy Story 5 marcará la continuación de una saga que con su primera aventura en 1995, marcó el hito de ser el primer largometraje completamente realizado por animación y con el tiempo, se ha convertido en una de las sagas más queridas del público, conectado generacionalmente a varios públicos. La última entrega de la historia principal se estrenó en 2019 y supuso la separación de Woody del resto de juguetes, comenzando una nueva vida en solitario y sin niños, de la mano de Bo Peep. Por lo que no sabemos si esta quinta entrega reunirá una vez más a los juguetes o no contará esta vez con el vaquero al que Tom Hanks ponía su voz en la versión original.

En 2022 tuvimos el spin-off de la película que inspiró al juguete de Buzz, Lightyear. Una cinta que no convenció del todo a la crítica y que confirmó que la franquicia es mucho más débil si separas a los integrantes. No obstante, con un acumulado que supera los 3.000 millones de dólares de recaudación global, la saga goza todavía de muy buena salud.