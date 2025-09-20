Netflix acaba de estrenar la comedia que ya está en el Top 1 en casi 100 países: risas aseguradas

En un mercado del streaming en el que el algoritmo parece decidir de antemano que contenidos brillarán por encima del resto, Netflix acaba de sorprender con el estreno de una comedia que se ha colado en el Top 1 de la plataforma. Nos referimos a la recién llegada, El otro París. Una historia romántica que ha conquistado a los suscriptores de casi 100 países, gracias a ser un entretenimiento sin pretensiones protagonizado por la ya no tan juvenil estrella de Nickelodeon, Miranda Cosgrove.

Estrenada el pasado 12 de septiembre, el tema anecdótico de la cinta que sirve para comenzar la narración, recordará a algunos cinéfilos a Paris, Texas. Pero nada más lejos de la realidad, porque este filme dirigido por Jannen Damian dista mucho del tono y de la maestría artística con el que Wim Wenders ganó la Palma de Oro en 1984. Damian es una habitual del género dentro de la «gran N roja», pues es la responsable de Navidad de golpe y Un deseo irlandés, dos producciones protagonizadas por Lindsay Lohan. En este caso, la realizadora pone el foco en la que fuese la protagonista de iCarly.

Desde luego, el planteamiento de El otro París hará las delicias de los amantes de este tipo de películas cuyo propósito no es otro que el de amenizar una tarde de cine, haciendo pasar un rato agradable a los espectadores. Y es precisamente esa capacidad de ocio liviano la que la ha llevado a ser el largometraje número uno en múltiples territorios.

Netflix: una comedia Top en el mundo

La sinopsis oficial de El otro París nos pone en la piel de Dawn, una mujer que cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia. Pero en realidad resulta ser el París de Texas. A punto de irse, comienza a tontear con soltero vaquero.

Aparte de Cosgrove, Netflix ha conformado a todo un elenco de estrellas de la pequeña pantalla. Desde Pierson Fode a Madison pettis, pasando por Yvonne Orji, Torrance Coombs, Christin Park y Emilija Baranac. La apuesta funciona como una celebración y disfrute que dejará completamente satisfecho a quien busque entretenerse durante su poco más de una hora y media de duración.

Un éxito inesperado

Tanto en España como en el resto del mundo, Netflix ha conseguido con El otro París otra comedia que va camino de permanecer un buen tiempo en la lista viral del terminal. Actualmente, la película ocupa el segundo lugar por detrás de la imbatible Las guerreras K-pop. No obstante y fuera del mito que se convirtió hace un par de semanas en el la historia más vista de la plataforma, El otro París acumula ya casi 13 millones de reproducciones y tras la vorágine de su debut, hace pocos días logró ser la Nº1 en 18 países tan diferentes como Argentina, Alemania o el Líbano.

La lista actual del Top 10 global de Netflix es el siguiente: