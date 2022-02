Movistar Plus+ acaba de lanzar el tráiler de la temporada final de la serie Nasdrovia que llegará a la plataforma de streaming el próximo 25 de febrero completa bajo demanda. Una serie de comedia dirigida por Marc Vigil y creada por Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban que cuenta con los actores Leonor Watling y Hugo Silva como protagonistas.

Los protagonistas son Edurne y Julián que asqueados de su trabajo como abogados de políticos corruptos, deciden montar un restaurante ruso en Madrid pensando que iba a ser una gran oportunidad para cambiar su vida. Pero todo cambia cuando llega al restaurante el mafioso Boris y se va metiendo poco a poco en sus vidas.

Nasdrovia es una serie de comedia con algunos momentos bastante surrealistas que tuvo mucho éxito en su primera entrega en Movistar Plus+. Blinis, un restaurante ruso y un pareja bastante asustada. En esta nueva temporada la producción ha contado con localizaciones y escenarios tanto en Bulgaria como en España.

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada de Nasdrovia?

La segunda temporada comienza seis meses después de que Edurne disparase a Aleksei y ahora ella y Julián son ahora parte de la organización criminal de Boris. Los dos trabajan como asesores legales para este mafioso pero la situación es diferente. Según la sinopsis de Movistar: “Julián se ha resignado a su rol en la mafia y poco a poco descubre que se siente cómodo en esa posición; Edurne no acaba de encajar en la organización y no hay día en el que no piense en escapar”. ¿Podrán cambiar sus vidas en esta temporada final?

Movistar también ha contado algunas curiosidades que han ocurrido en el rodaje de la serie. Por ejemplo que el buque ruso que aparece en la serie llevaba un año atracado en la ría de Avilés y lo utilizaron en el rodaje justo antes de que zarpara de nuevo. Además, el propio Marc Vigil hace un cameo interpretando a un director de cine.

La serie Nasdrovia ha sido premiada en el Festival TV de Luchon el pasado martes 8 de febrero donde se otorgó a la primera temporada el Premio a la Excelencia. El jurado valoró “la excelente factura de producción, la dirección y la puesta en escena, así como las excelentes posibilidades para su distribución dentro del mercado francófono”.

Un reparto un pelín ruso

Además de los protagonistas, Leonor Watling y Hugo Silva, en el reparto de la segunda temporada estará el actor Luis Bermejo y los actores internacionales Anton Yakovlev (Boris), Michael John Treanor (Sergei), Yan Tual (Vasilli), Kevin Brand (Yuri) y Arben Bajraktaraj (Rodia).

En esta segunda temporada también estarán los actores internacionales Eliza Rycembel (Corpus Christi), Panos Mouzourakis (Mamma mia) y Radoje Cupic (Genius: Einstein) interpretando a los miembros de una agencia de asesinos internacional. Además estará el actor Julián Villagrán que da vida a un taxista con una excéntrica vida paralela y en los últimos capítulos también contará con la colaboración especial del actor Jaime Blanch que se interpretará a sí mismo.