Por si este puente de diciembre estáis buscando ficciones divertidas, os proponemos cinco series de comedia con las que seguro querréis hacer un maratón: Brooklyn Nine Nine, The Middle, Superstore, Venga Juan o Harlem.

Brooklyn Nine-Nine

Esta semana se ha estrenado en Netflix la sexta temporada de esta comedia perfecta para el puente de diciembre, protagonizada por los policías de la ficticia comisaría 99 de Brooklyn. Una comedia creada por Dan Goor y Michael Schur que cuenta las aventuras de estos policías en toro a la figura de Jake Peralta (Andy Samberg), un buen e inmaduro detective del DPNY que suele pelearse con su oficial al mando, el serio y severo capitán Raymond Holt (Andre Braugher). El reparto está formado también por Stephanie Beatriz como Rosa Díaz, Terry Crews como Terry Jeffords, Melissa Fumero como Amy Santiago, Joe Lo Truglio como Charles Boyle, Chelsea Peretti como Gina Linetti, Dirk Blocker como Michael Hitchcock y Joel McKinnon Miller como Norm Scully.

The Middle

Esta divertida serie que se puede ver en HBO Max está protagonizada por la original familia Heck compuesta por una madre de mediana edad, un padre pelicular y tres hijos. El padre es el gerente de una cantera local, La madre trabaja como vendedora de coches en el único concesionario de la ciudad su esposo, Axl es un adolescente obstinado que se come todo lo que hay en la casa, la hija es una adolescente bastante torpe que no parece enfocarse y Brick es un niño raro, cuyo mejor amigo es su maleta y le encanta susurrar.

Superstore

En Netflix se pueden ver las seis temporadas de esta divertida serie protagonizada por los empleados de una enorme tienda los cuales viven todos los días divertidas aventuras y también un poco extravagantes. Su peculiar equipo tiene que lidiar con clientes impertinentes o aguantar la oleada de clientes que aparecen en fechas destacadas como Black Friday o Navidad. Una serie de Justin Spitzer con America Ferrera y otros actores como Ben Feldman, Colton Dunn, Kaliko Kauahi, Lauren Ash, Mark McKinney, Nichole Sakura y Nico Santos.

Venga Juan

En HBO Max se acaba de estrenar la tercera entrega de esta divertida serie protagonizada por el actor Javier Cámara que da vida a Juan Carrasco. Un hombre vulgar, mediocre, machista, político y muy meteparas. En esta temporada Juan Carrasco parece que está en su mejor momento: se ha puesto pelo en Turquía y tiene un gran despacho en una empresa de éxito. Pero todo se estropea de nuevo por un caso de corrupción que sucedió en el pasado en Logroño. La vida de Juan Carrasco volverá a sufrir un gran revés del que tendrá que volver a salir a flote.

Harlem

Por último, os recomendamos esta comedia de Amazon Prime que refleja la vida de cuatro mujeres afroamericanas con ecos a Sexo en Nueva York. Sorprende por sus irónicos diálogos e historias de superación entre sus protagonistas una profesora, una empresaria, una cantante y una diseñadora de moda. Cuatro mujeres que tienen que tratar con otro personaje secundario interpretado por Whoopi Goldberg.