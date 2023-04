La miniserie de intriga que no vas a poder dejar de ver: es muy adictiva

Las series de intriga son las preferidas de muchos de los usuarios de las plataformas de streaming. Series como El agente nocturno, Hasta el cielo: La serie, Yellowjacket o la adictiva You, se han convertido en todo un éxito de audiencia.

El próximo viernes 14 de abril se estrena en la plataforma de streaming HBO Max la serie #BringBackAlice. Este nuevo título Max Original europeo cuenta la historia de la desaparición de una famosa influencer polaca. Un drama de intriga que pretende averiguar qué hay detrás de esta misteriosa desaparición.

Esta serie es uno de los estrenos de la plataforma de streaming HBO Max en abril junto con Pollos sin cabeza, protagonizada por Hugo Silva y Dafne Fernández (28 de abril), la miniserie Love & Death (27 de abril), la comedia dramática Somebody, Somewhere (24 de abril y la cuarta temporada de Barry (17 de abril), entre otras.

Una serie creada por Dawid Nickel y dirigida por Caleb Ranson y Dawid Nickel, #BringBackAlice está protagonizada por la actriz Helena Englert, la hija de Beata Ścibakówna y Jan Englert, una pareja muy famosa en Polonia.

La misteriosa desaparición de dos adolescentes

La serie #BringBackAlice está protagonizada por dos adolescentes desaparecen. Cuando una de ellas, Alicja, una famosa influencer, regresa repentinamente a casa después de un año, en lugar de respuestas, las preguntas incómodas comienzan a atormentarla. ¿Dónde ha estado Alicja? ¿Qué ha pasado con la otra adolescente y por qué Alicja no quiere hablar de lo que le ha ocurrido?

Una adictiva serie en la que la desaparición de las dos adolescentes se convierte en un misterio que todo el mundo quiere descifrar y del que no hay ninguna pista. El regreso de Alicia no solo no tranquiliza a los habitantes de la zona sino que despierta un gran interés. Una interesante ficción que combina el suspense y el misterio y es uno de los estrenos más esperados de HBO Max para este mes de abril.

El reparto de #BringBackAlice

La protagonista de la serie es la actriz Helena Englert, conocida por su trabajo en la ficción polaca Pokusa. También en el reparto de la serie están en el reparto los actores Marieta Zukowska, Jowita Budnik, Katarzyna Galazka, Marcel Opalinski, Mila Jankowska, Sebastián Dela, Estanislao Linowski, Bartek Dekleva, Vitalik Havril, Natalia Iwanska, Adam Cywka, Marcin Stec y Sandra Drzymalska, entre otros.

La serie #BringBackAlice es una buena opción para los que quieran ver una adictiva y original serie de misterio que por ahora ha tenido una buena acogida por los espectadores polacos.