5 razones para no perderse ‘Los enviados’, la serie que estrena SkyShowtime

Una de últimas novedades de este mes de marzo es el estreno el viernes 31 del nuevo SkyShowtime Original Los Enviados. Un original thriller protagonizado por dos sacerdotes interpretados por los actores Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez. Os vamos a dar 5 razones para que no os perdáis esta serie que es uno de los estrenos más esperados del año.

1. Un buen reparto

Los Enviados ha contado con un reparto de lujo en el que destacan los actores Miguel Ángel Silvestre (Narcos, Sense8) que interpreta el papel del sacerdote Simón Antequera y Luis Gerardo Méndez (Narcos: México, Los ángeles de Charlie), el del su compañero el sacerdote Pedro Salinas También en el reparto están los actores Irene Azuela (Sense8) y Miguel Rodarte (Narcos: México).

2. Un original thriller

Los Enviados es un thriller de acción que narra la misión de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el organismo del Vaticano encargado de comprobar y estudiar milagros de potenciales santos, que son enviados a México para constatar presuntas sanaciones milagrosas de otro clérigo conocido por realizarlas en un psiquiátrico. Nada más llegar a la ciudad mexicana, reciben la noticia de que el sacerdote que buscan ha desaparecido sin dejar rastro. Según explica la sinopsis: «Sus vidas y su fe son llevadas al límite cuando descubren una colonia psiquiátrica ubicada a las afueras del pueblo que puede esconder algún secreto un misterio enterrado durante décadas que subyace en cada habitante del pueblo».

3. Una producción que promete

Una serie producida por Paramount que cuenta con el aval de contar con el trabajo Juan José Campanella (El secreto de sus ojos) que ejerce de showrunner, productor y director de esta ficción. En la dirección están también Martino Zaidelis, Camilo Antolini e Hiromi Kamata. El guion de la serie Los Enviados ha sido escrito por Leandro Calderone, Emanuel Díaz y Molo Alcocer.

4. Tendrá una segunda temporada

Los dos primeros episodios de la serie Los Enviados estarán disponibles desde el 31 de marzo y cada viernes se estrenará en la plataforma de streaming uno nuevo. La plataforma de streaming ha confirmado que habrá una segunda temporada cuyo estreno se anunciará más adelante.

5. Una de las apuestas de SktShowtime

La serie Los Enviados es una de las apuestas de la plataforma de streaming SkyShowtime, que lleva ya más de un mes en nuestro país, para este año junto con otras series que todavía no se han visto en España como Drift – Partners in Crime, Bosé, Funny Woman, 1883, A Friend of the Family, American Gigolo o Halo, entre otras.