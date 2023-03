‘Drift – Partners in Crime’, la serie de suspense que estrena SkyShowtime el 25 de abril

La plataforma SkyShowtime, la cual ya lleva ya un mes funcionando en España, ha anunciado que estrenará el 25 de abril la serie Drift -Partners in Crime. Un thriller alemán protagonizada por dos policías que tienen que volver a trabajar juntos cuando uno de ellos es señalado como uno de los responsables de una operación policial con un resultado terrible.

La serie Drift – Partners in Crime ha sido dirigida por Tim Trachte y está protagonizada por los actores Ken Duken y Fabian Busch que interpretan los papeles de los policías y hermanos Ali y Leo Zeller.

Dos hermanos policías

Esta serie que se puede ver en SkyShowtime cuenta con solo 5 episodios y cuenta la historia de dos hermanos policías que han estado separados durante una década, pero tienen que volver a trabajar juntos cuando Ali se ve incriminado en una operación policial fallida en la que se derrumba un puente y causa la muerte de cinco personas y muchas otras son heridas.

Los dos hermanos han estado muy unidos desde niños, pero por culpa de una mujer se separan y dejan de tener contacto durante diez años. Como explica la sinopsis de SkyShowtime: “Desde niños, a los hermanos Ali y Leo les encantaban los coches y el automovilismo. Hoy son oficiales de policía de la patrulla de carreteras de Alemania y saben cómo conservar la calma mientras persiguen a sospechosos a más de 200 km/h. Juntos luchan contra la delincuencia en las autopistas alemanas: organizaciones clandestinas dentro de la Policía, traficantes, ladrones a la fuga y la mafia italiana. Pero cuando Leo se enamora de la exnovia de Ali, María, su vínculo fraternal empieza a resquebrajarse”.

Los dos hermanos tienen que unirse de nuevo para protegerse de varios enemigos poderosos que arrastran desde su pasado. Por eso los dos se trasladarán desde los Alpes bávaros a las calles de Atenas y los caminos de tierra del Peloponeso para lograr sobrevivir.

El reparto de Drift – Partners in Crime

El actor Ken Duken interpreta el papel de Ali Zeller, un policía amante de las artes marciales que es culpado de un desastre nacional. Es conocido por su trabajo en Malditos Bastardos y también en ficciones como Chalet Girl, Max Manus: Man of War, Professionals y en Destino: La saga Winx.

El actor Fabián Busch interpreta el papel de Leo Zeller, el hermano separado de Ali. Este actor también ha trabajado en ficciones como Look Who’s Back, The Reader, Der Spalter y Dead End. En el reparto también están otros actores como Mona Pirzad (Start the Fck Up), que interpreta a la novia de Ali, la abogada Maryam Soltani.