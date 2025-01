Joaquín Prat y Patricia Pardo se enfrentan por Elisa Mouliaá: «Es un ejercicio de hipocresía»

Joaquín Prat y Patricia Pardo se enfrentaron en Vamos a ver por la filtración del vídeo en el que Elisa Mouliaá declara ante el juez por la denuncia ha interpuesto a Iñigo Errejón por abuso sexual. Para Prat, el poder comentar esas imágenes en directo supone un «conflicto ético». «Aunque sea tirar piedras contra nuestro propio tejado, que trascienda este interrogatorio nos parece lo más normal del mundo, ¿no? ¿Nos parece lo más normal? A mí no. Y menos normal me parecería si el interrogado soy yo”. Sin embargo, su compañera en el programa de Telecinco no estaba de acuerdo: «Entonces es un ejercicio de hipocresía inmenso el que estamos haciendo ahora mismo. Claro, es que no puede ser, es como quien dice: Es que está muy mal que Elisa vaya a los medios de comunicación. Perdóname, pero si los primeros interesados y los primeros que hemos estado en el portal de su casa desde el primer día hemos sido nosotros».

El conflicto ético entre Joaquín Prat y Patricia Pardo

La filtración de la declaración de Elisa Mouliaá (la única mujer, de momento, en denunciar al ex diputado de Sumar) ante el juez Adolfo Carretero ha dado mucho de qué hablar en todos los medios de comunicación. Desde Vamos a ver, el presentador, Joaquín Prat, levantó un debate al respecto cuando dijo: «Aunque sea tirar piedras contra nuestro propio tejado, que trascienda este interrogatorio nos parece lo más normal del mundo, ¿no? ¿Nos parece lo más normal? A mí no. Y menos normal me parecería si el interrogado soy yo».

Patricia Pardo, la co-presentadora del espacio producido por Unicorn Content, dijo: «Yo estoy a favor». Ante esto, Joaquín Prat alegó: «Pues nada, estamos fantásticamente encantados de que se filtre, pero si no eres tú quien estás ahí”. Pardo no se quedó callada y contestó: «Entonces es un ejercicio de hipocresía inmenso el que estamos haciendo ahora mismo. Claro, es que no puede ser, es como quien dice: ‘Es que está muy mal que Elisa vaya a los medios de comunicación’. Perdóname, pero si los primeros interesados y los primeros que hemos estado en el portal de su casa desde el primer día hemos sido nosotros».

Ante este argumento, Prat zanjó el tema con estas palabras: «Que tengas un conflicto ético permanente como el que yo tengo con el ejercicio de mi profesión no significa que sea un hipócrita».

El caso de Elisa Mouliaá contra Errejón

Elisa Mouliaá, actriz y empresaria fue la primera ( y única) mujer en denunciar por vía legal al político Íñigo Errejón por presuntos delitos de acoso sexual. Mouliaá, según la denuncia, fue acosada primero en el taxi en el que ambos fueron a la fiesta de unos amigos (tras conocerse en la presentación del libro de él), luego en el ascensor y más tarde en el piso donde se celebraba la reunión. A pesar ce todo, la actriz acompañó a Errejón a su casa, donde él trató de tener sexo con ella. Mouliaá entregó a la policía los mensajes que compartió esa misma noche con una amiga a la que le narró todo lo sucedido.

Errejón declaró el pasado 16 de enero ante el juez que le investiga por agresión sexual. El ex diputado de Sumar y fundador de Podemos declaró que se encontraban en la cocina, donde estaban las bebidas, se iban a besar, pero le dijo «espera» a Elisa Mouliaá, le cogió de la mano y se fueron a una habitación, donde se dieron unos besos y terminaron tumbados en la cama. Asimismo, aseguró que no se sacó el pene, pero sí le tocó a la actriz «el pecho y el culo» y dijo que no iban a tener «una relación sexual en una habitación en una casa desconocida» y que ella nunca le «dijo nada».

El ex político esgrimió ante el juez Adolfo Carretero, que le investiga por presunto delito de agresión sexual, que todo «fue consentido y no hubo penetración, sino caricias superficiales y besos consentidos por los dos». Errejón se negó a contestar a las preguntas de la acusación, sólo respondió al juez, el fiscal y su abogado.

Las quejas de Joaquín Prat contra el juez

El martes 21 de enero se filtró la declaración de Mouliaá ante el juez, algo sobre lo que reflexionó Joaquín Prat en directo: «Yo sólo saco una conclusión clara, y es que el juez no se cree a Elisa Mouliaá. En un momento dado, el juez le dice: No, claro que no hubo nada, y me lleva a pensar que va a archivar la causa».