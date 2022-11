‘Hasta los huesos’: Timothée Chalamet explica por qué le conmovió esta historia de amor caníbal

Con el permiso de Tom Holland y Zendaya, Timothée Chalamet es la estrella joven más carismática de la actualidad. A su corta edad (26 años), el intérprete a las órdenes de Woody Allen, Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Greta Gerwig y Adam McKay. Sin embargo, con el cineasta que parece tener una conexión más fuerte es con el italiano Luca Guadagnino. Juntos elevaron el material de Call me by your name, lo que confluyó en la primera y por el momento única nominación al Oscar para Chalamet. Ahora, ambos vuelven a colaborar en Hasta los huesos: Bones and all, una cinta que se estrena en nuestro país este fin de semana. Promocionando el filme, el actor ha hablado sobre qué es lo que le cautivó de esta especie de Road movie que mezcla el amor y el canibalismo.

“Me conmovió la historia de Lee y Maren, llevando algo de lo que te avergüenzas o que no puedes entender. Me atrajo este personaje de Lee porque sentí que había descubierto cómo jugar con el sistema para sobrevivir con esta condición”. Hasta los huesos sigue a una joven pareja de enamorados, completamente marginados de la sociedad que recorre la Estados Unidos de Ronald Reagan. A pesar de sus esfuerzos por renegar de su lado más oscuro, todos los caminos parecen reproducir sus aterradores pasados. ¿Conseguirá el amor parar esa autodestrucción o será la combustión final del incendio?

Chalamet continuó explicando cómo Lee ha sido la primera experiencia como actor en la que ha tenido que tomar partes de su propia personalidad para interpretarlo. El último vídeo proporcionado por la MGM explora al personaje y a Chalamet detrás de las cámaras, trabajando con Guadagnino.

Un amor aterrador

El protagonista de Dune siguió reflexionando sobre el amor que comparten los protagonistas, poniendo hincapié en la debilidad y lo terrorífico que puede resultar encontrar eso en otra persona: “Su mayor vulnerabilidad es el amor verdadero, la amabilidad, así que cuando descubre eso con Maren en esos momentos en lo que puedes enamorarte de otra persona, mirarte más de cerca en el espejo y pienso lo que ves es aterrador”.

Timothée Chalamet cierra su año fílmico con el estreno mañana, 25 de noviembre, de Hasta los huesos: Bones and all. En 2023 lo veremos en Wonka, el spin-off precuela de Charlie y la fábrica de chocolate y por supuesto en Dune: parte 2.