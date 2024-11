Éxito asegurado: Prime Video revoluciona su oferta con la película más vista en los últimos 30 años

En una actualidad cinematográfica donde cada semana tenemos estrenos en salas y novedades en el streaming, a menudo surge la resurrección viral de películas del pasado, las cuales debido a su impacto en la cultura popular, obtuvieron un crédito casi inmortal que activa una de las principales maquinarias económicas en la actualidad dentro de la industria audiovisual: la nostalgia. Porque no, no es gratuito ni coincidencia ver cómo en el último lustro han aparecido varias secuelas tardías dispuestas a revivir sensaciones de otra época y de paso, intentar captar a esa futura generación Z a la que ya no le interesa tanto eso de asistir al patio de butacas. Dentro de este contexto, las plataformas no pierden el tiempo y ahora es Prime Video la que revoluciona su oferta con la inclusión en su catálogo de una cinta que desbloqueará cientos de recuerdos de aquellos niños que se han criado en los 90.

Hablamos de Jumanji, una de las películas de aventuras más recordadas por parte de los millennial, quienes tienen en su memoria muy guardadas algunas de las divertidas secuencias de un filme que en 2025 cumplirá 30 años. Sí, al igual que sucede con las personas, las cintas van cumpliendo aniversarios sin aparentemente, darnos cuenta. Ahí están los más de 25 años de Bichos, una aventura en miniatura, los 20 años de Buscando a Nemo o los 22 años de la primera adaptación cinematográfica de Spider-Man. Pero quizás, ninguna de estas a alcanzado la mitología de una trama que adapta la novela infantil homónima escrita por Chris Van Allsburg. Dirigida por Joe Johnston y con un presupuesto de 65 millones de dólares, Jumanji recaudó 262 millones de dólares en todo el mundo y, aunque la crítica no la recibió con demasiada pasión, hoy son muchos los adultos que desean o bien revisitarla nuevamente o, disfrutarla con sus hijos tal y como ellos mismos lo hicieron en el pasado. Y así en pleno 2024, Prime Video consigue encandilar con su oferta a los suscriptores y situar tres décadas después a la odisea de Alan Parrish como una de las opciones más vistas en el género del cine familiar.

‘Jumanji’: Robin Williams es el rey

Nadie nos hizo reír, ni en general emocionarnos tanto como lo logró Robin Williams. El fallecido actor norteamericano es una especie de tótem interpretativo generacional para varios espectadores por largometrajes bien diferentes. El club de los poetas muertos, El indomable Will Hunting…no fueron pocas veces en las que Williams supo desligarse de su perfil cómico para deleitarnos con su don, también en el terreno del drama. No obstante, Jumanji representa su aventura infantil definitiva. Una en la que estaría acompañado por actores de cierto renombre como Bonnie Hunt, David Alan Grier y una joven Kirsten Dunst que a pesar todavía ser una adolescente, ya había destacado en producciones de la talla de Entrevista con el vampiro o Mujercitas.

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Alan Parrish, un joven niño de una acaudalada familia y con una complicada relación con su padre que termina atrapado 25 años en un juego de mesa llamado Jumanji. Después de crecer en la jungla, Alan logra salir del tablero cuando dos niños comienzan a jugar de nuevo con el juego. Sin embargo, para revertir la magia deberán terminar la partida de una vez por todas. Bajo este planteamiento, la aventura familiar de estos queridos personajes es una de esas historias revisitadas anualmente por los fans, por lo que no es de extrañar su presencia casi inamovible en otros servicios de streaming de la talla de Netflix o Filmin.

Hollywood no es ajeno a esa reminiscencia cándida y por ello, en 2017 plasmó un reboot titulado Jumanji: Bienvenidos a la jungla que logró recaudar 962 millones de dólares. Una actualización digital centrada en el mundo de las consolas que derivó en una secuela directa bautizada con el nombre de Jumanji: Siguiente nivel, generando otros 800 millones para las arcas de Columbia Pictures. Con esa rentabilidad, en 2026 se está desarrollando una cuarta parte de la que de momento, no conocemos su argumento. A falta de un desempeño económico similar, hay que señalar que ninguna de estas secuelas alcanzaron el espíritu fantástico del relato original y con poco más de una hora y media de duración, la versión de 1995 ha envejecido infinitamente mejor que las revisiones virtuales protagonizadas por Dwayne Johnson.

Prime Video y su oferta de cine noventero

Conocedores del buen hacer del cine de los 90, Jumanji no es la única prueba fehaciente de cómo Prime Video enfoca su oferta de contenidos para despertar los sentimientos de toda una generación de suscriptores. Por eso, la marca tiene todo un catálogo con grandes éxitos de aquella época. Twister, Jerry Maguire, Jurassic Park, Terminator 2: el día del juicio final o Matrix son tan sólo, algunas de las aclamadas historias disponibles en el abanico de contenidos de Amazon. Un espacio perfecto para ese cine nostálgico de una década donde el cine alcanzó su cenit como espectáculo de masas.